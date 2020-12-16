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فن

أصالة توجة رسالة حب لشعب البحرين احتفالا باليوم الوطني

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:32 م
اصالة
اصالة
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ميرنا محمود
احتفلت الفنانة أصالة ، باليوم الوطني للشعب البحريني  وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر". 

وقالت أصالة  فى تغريدة لها: كلّ عام ووطني الحبيب بخير وتقدّم واستقرار وأمان دائم بحكمة قائد حكيم طيّب محبوب .. لي في وطني هذا أهل لمّ يزيدهم البعد إلّا اهتمامًا أكثر ومحبّة وأمان ينتشر منّ وطن صغير لكلّ أرجاء الأرض أينما كنّا .. حفظك الله وأهلك وقيادتك بحفظه ورعايته #عيد_البحرين_الوطني # أصاله


تعرضت الفنانة أصالة نصري، لموقف محرج بسبب منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعدما نشرت صورة من تكريم الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين بأكاديمية الفنون، وعلقت بأنه تكريم من مهرجان القاهرة السينمائي. 


ونشرت أصالة، صورة من تكريم أشرف زكي بأكاديمية الفنون، وعلقت: «هو إنسان حافظ على مواهبه الله له .. منّ خلق وإخلاص وعطاء لامحدود لكلّ منّ حوله .. الأستاذ الكبير بقلّبه ونبله وطاقته أشرف زكي تكريمك فرصة لتعرف مدى محبّة كلّ منّ حولك واحترامهم لك أستاذنا الطيّب الوقور .. وكلّ التّوفيق للقائمين على مهرجان القاهره السينمائي برئاسة الغالي الكاتب الكبير محمّد حفظي».

عبّر الفنان أشرف زكي، عن سعادته وامتنانه بالتكريم على خشبة مسرح معهد فنون مسرحية في افتتاح مهرجان المسرح العربي أمس الأربعاء، وذلك من خلال سجوده على الخشبة وسط حضور عدد من الفنانين منهم ماجدة زكي وزوجته روجينا وطارق صبري.

يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة وكل من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، افتتحوا مساء أمس، الدورة الأولى لمهرجان المسرح العربي لأكاديميات ومعاهد الفنون بالدول العربية والتى تحمل أسم الفنان الكبير جلال الشرقاوي، وذلك علي المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

وأثار تأخر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي الأول لمدة نصف ساعة حفيظة الفنان محمد صبحي الذي قال له أثناء استقباله: "إن السياسي ينتظر الفنان، أما الفنان لا ينتظر السياسي".

ورد المحافظ أنه سبب تأخره قهري حيث كان في زيارة لمستشفى العامرية العام، مضيفا:""أنا انتظر أهالي الإسكندرية كما يشاؤون، وفي أي وقت، فأنا جئت من أجل خدمة الإسكندرية والسكندريين وليس لأكون محافظا".
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