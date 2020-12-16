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حوادث

إصابة 3 أشخاص في حريق محل كشري ببلبيس

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أصيب 3 عمال بحروق متعددة بالوجه والجسد عقب نشوب حريق داخل محل كشرى بمدينة بلبيس، وتم نقل المصابين إلي مستشفي بلبيس وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

 

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى بلبيس يفيد وصول " هشام س " 18 سنة و" محمد ع" 20 سنة و" صلاح ج " 26 سنة عمال بأحد محلات الكشري بمدينة بلبيس مصابين بحروق متعددة.

 

وتبين من التحريات والمعاينة حدوث إصابتهم عقب نشوب حريق بالمحل نتيجة إنفجار منظم أسطوانة غاز داخل المحل وجارى تحرير محضر بالواقعة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

 

 

وعلي جانب آخر فقد أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الثانية عشر برئاسة  المستشار نسيم على بيومى حكمها علي سائقين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازتهما وإتجارهما في مخدر الهيروين.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن مفتش الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر،من ضبط "خالد إ  س" 21 سنة سائق، و"لطفى م ص" 32 سنة سائق، مقيمان القنطرة غرب، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار والترويج علي عملائهم بمدينة العاشر من رمضان.

 

تم حبس المتهمين وإحالتهم من إلى محكمة الجنايات محبوسين علي ذمة القضية رقم  3154 لسنة  2020 جنايات قسم ثان العاشر، والمقيدة برقم  1336 جنوب الزقازيق، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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