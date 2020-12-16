شاهد.. مصورة ميدانية توثق كلاسيكيات الزمن الجميل بصور فوتوغرافية

قالت هاجر جمال التونسي، مصورة ميدانية توثق كلاسيكيات الزمن الجميل، إنها فضّلت فكرة تأليف قصص مصورة صغيرة للأحبة قبل فترة الزواج على الفوتوسيشن، لكي تكون ذكرى رائعة لهم يتناقلها الأبناء.





وأضافت هاجر التونسي، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر الأولى: "أعرض الأمر على من أصورهم بطريقة كلاسيكيات الزمن الجميل ويؤكدون أنهم يريدون فكرة مختلفة مثل تلك التي عرضتها عليهم، فأعرض عليهم أكثر من فكرة في هذا الإطار، ويختارون فكرة معينة".





وتابعت: "بشوف ايه اللي هيليق عليهم الأول وبعد كده بقولهم الأفكار اللي هتليق عليهم، والأفكار تانية من عندي للي ممكن يكونوا حابينه، لأنها ليلة في العمر ولازم أعمل اللي عاوزينه وحابينه".





وأشارت إلى أنها اكتسبت أفكارها من خلال معاينة مواقع التصوير على الأرض، ففي إحدى المرات عاينت بيتا في الريف ورغبت في أن تصور قصتها فيه بسبب روعة البيئة الريفية المحيطة به، وعندما وجدت الزوجين المناسبين لذلك عرضت عليهما ووافقا عليها، معقبة: "كنت عاوزة أعمل قصة ببساطة الشعب المصرية مش الحياة الحديثة، كنت عاوزة أرجع بالزمن للخلف بشكل أكبر".