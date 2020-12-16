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أخبار البلد

ننشر السيرة الذاتية للواء أركان حرب محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي الجديد

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:25 م
اللواء محمد حجازى
اللواء محمد حجازى عبد الموجود
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محمد إبراهيم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا صباح اليوم، بتعيين اللواء محمد حجازى عبد الموجود، قائدا لقوات الدفاع الجوى، خلفا للفريق على فهمى، الذي عين مستشار عسكريا للرئيس.

وشغل اللواء محمد حجازى، منصب رئيس أركان الدفاع الجوى، وهو من مواليد 11 نوفمبر 1963، وتخرج من كلية الدفاع الجوى فى يوليو ١٩٨٦.
 
حصل اللواء محمد حجازى، قائد قوات الدفاع الجوى الجديد على جميع الفرق التأهيلية لسلاح الدفاع الجوى، ودورة أركان حرب، ودورة كلية الحرب العليا، ودورة كبار القادة.
 
تدرج فى المناصب القيادية حتى وصل لقائد فرقة دفاع جوى، ورئيس أركان قوات الدفاع الجوى، قبل أن يصدر قرار تعيينه قائدا لقوات الدفاع الجوى.

حصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية ثورة ٢٥ يناير ، ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الاولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية ٣٠ يونيو ، وميدالية اليوبيل الذهبى لعيد الدفاع الجوى.
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