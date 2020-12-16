مستشفيات جامعة القاهرة.. تطوير مستمر لتقديم أفضل الخدمات

أثبتت المعاهد والمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة، قدرتها على التصدي لكبرى الأزمات الصحية التي تتعرض لها مصر، من خلال العمل والمجهود الكبير الذي بذلته من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، ورغم ذلك لم تغفل عن التطوير المستمرة لمواكبة تبعات الأزمة، ولتقديم أفضل خدمة صحية للمواطن المصري.





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- المعهد القومى للأورام

تم تطوير المعهد القومى للأورام ولكن مازال عملية التطوير مستمرة حتى الآن، وسيتم افتتاح أعمال التطوير قريبًا، واستقبال المرضى وتقديم الخدمات بشكل طبيعي .

تشمل أعمال تطوير المعهد القومي للأورام، إعادة تأهيل المبنى الجنوبي وتطويره، وزيادة قدرته الاستيعابية، التي تضيف عدد 6 غرف عمليات و 18 سرير رعاية مركزة و 145 سريرا للمرضى و 110 كرسي علاج كيمائي يومي، ويبلغ حاليا متوسط عدد المرضي المترددين سنويًا على المعهد القومي للأورام، أكثر من 300 ألف مريض على العيادات الخارجية بالمبنى الرئيس، وأكثر من 95 ألف مريض على عيادات مستشفى الثدي بالتجمع الأول، وعدد دخول المرضي 6650 مريضا وعدد الأسرة الكلي بالمعهد حاليا 316 سريرًا.





- القصر العينى

كما قامت جامعة القاهرة بتطوير طوارئ القصر العينى، وتمثلت فى تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية تحت إشراف جهة رفيعة، حيث تم رفع كفاءة قسم الأشعة بالمستشفى وتزويده بجهازي Sonar وجهاز MRI، وزيادة عدد أجهزة CT لتصبح جهازين بدلًا من جهاز واحد، وزيادة أجهزة X-Ray لتصبح 3 أجهزة بدلًا من جهازين.

بالإضافة إلى أنه تم زيادة عدد الأسرة في مستشفى الاستقبال والطوارئ من 25 سرير إلى 113 سرير، وزيادة أسرة الرعاية المركزة من 5 أسرة إلى 15 سريرا، وزيادة عدد الأسرة في قسم العظام من 4 إلى 8 أسرة مقسمة بين 4 أسرة للكشف و4 أسرة تجبيس، وزيادة أسرة قسم الحوادث والنزيف من 3 أسرة إلى 9 أسرة، وإضافة واستحداث شبكات مقاومة وانذار الحريق، وشبكة الغازات Aid Head Bed Unit+، وشبكات التيار الخفيف والمراقبة، ومحطة الكهرباء التي تتضمن محولين ومولد.

جدير بالذكر أن مستشفيات قصر العيني تشهد عملية تطوير شاملة تنفيذا لمشروع تطوير قصر العيني 2020، والذي تعمل عليه جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت منذ فترة، وتمكنت من إنجاز مراحل كبيرة منه، حيث يهدف المشروع إلى تقديم رؤية للتطوير المؤسسي ورفع كفاءة البنية التحتية بمستشفيات قصر العيني لتحسين مستوى الخدمات التعليمية.