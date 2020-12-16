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برلمان

برلماني: الإنجازات المصرية أصابت قوى الشر والضلال والإرهاب بالهوس والجنون

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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فريدة محمد
أعلن الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطي للشئون البرلمانية، اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التي أكد فيها أن حملات التشكيك ضد مصر مستمرة طالما أننا نسير على الطريق الصحيح وأهدافها زعزعة الثقة في التقدم الذى تشهده مصر.

وقال "حساسين" في بيان، الأربعاء، إن الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققتها مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع أنحاء البلاد، إضافةً إلى الضربات الأمنية الاستباقية الناجحة لصقور قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية ضد الإرهاب والإرهابيين اصابت قوى الشر والضلال والإرهاب بالهوس والجنون، ما أدى الى استمرار أكاذيبهم وبث إشاعاتهم المغرضة ضد الدولة المصرية.

وأعرب الدكتور سعيد حساسين عن ثقته التامة فى أن مصر خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من افضل الدول المتقدمة اقتصاديًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في مجال تحسين بيئة الاستثمار والبنية التحتية من مشروعات قومية كبرى خاصة فيما يتعلق بشبكة الطرق القومية والانفاق والكباري وربط سيناء بالوادي والدلتا موجها تحية قلبية لكل يد مصرية شريفة ووطنية ساهمت في هذه الإنجازات. 
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