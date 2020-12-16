ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عربية البرلمان تدين بشدة إعلان السلطات الإسرائيلية خطة لإنشاء 8300 وحدة استيطانية في القدس

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:20 م
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية
Advertisements
فريدة محمد
أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة اعلان السلطات الإسرائيلية خطة لإنشاء نحو 8300 وحدة استيطانية جديدة فى مدينة القدس، مطالبا المجتمع الدولى بصفة عامة والامم المتحدة ومجلس الامن خاصة سرعة التحرك لوقف بناء المستوطنات داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة.

وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم ان قيام السلطات الاسرائيلية بمثل هذه الاعمال يعرقل مسيرة السلام، مؤكدًا ان مثل هذه الاعمال فيها انتهاك صارخ لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كانت بلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدس قد صادقت على خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية وأبراج خاصة فى المنطقة الممتدة من أراضى بيت صفافا والمالحة والبقعة حتى قرية الولجة.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية عن نية الجانب الإسرائيلى بناء 8300 وحدة استيطانية لأغراض السكن، والصناعة، والتجارة، بحيث سيغير المخطط حدود المدينة ويوسع حدود المنطقة الصناعية الجديدة "تلبيوت".

وحسب مخطط بلدية الاحتلال الإسرائيلى، من المقرر أن يتم الشروع فى التنفيذ بحلول عام 2021 على أن تستمر الأعمال حتى عام 2040.

ويتضمن المخطط بناء أبراج يصل ارتفاعها إلى 30 طابقا، وتضم آلاف الوحدات الاستيطانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

مدبولي يترأس اجتماع العليا لإدارة أزمة كورونا

مليار جنيه اضافية لمواجهة كورونا.. الحكومة: استمرار إغلاق دور المناسبات والسناتر وحظر سرادقات العزاء

توفيت قبل العملية بساعة.. رحيل الطفلة ميرا التى أمر الرئيس بعلاجها.. فيديو

تحذير جديد من الأرصاد.. الأقمار الصناعية ترصد أمطارا على 9 مناطق بالجمهورية خلال ساعات

الإمارات تحتفل بممثلة إسرائيلية وتضع صورتها على برج خليفة

بعد إصابة موسيماني بكورونا.. جونسون يقود تدريبات الأهلي

بمباركة عصام الحضري ..عفروتو يعلن عبر صدى البلد انتقاله للدوري الإماراتي

ظهور نتيجة المسحة الثانية لمنتخب مصر للشباب

بسبب كورونا.. الحكومة تعلن تطبيق تناوب حضور العاملين بالوزارات والجهات الحكومية

الكاف يرد على اتهامه بـ ظلم مصر بعد اعتبار منتخب الشباب خاسرا أمام ليبيا

وظائف خالية.. لو قاعد في البيت ومش لاقي شغل.. 2796 فرصة عمل برواتب تصل لـ4500 جنيه | تفاصيل

تفاصيل إصابة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف عن حسناء سيف الدين

10 صور تبرز حفاوة استقبال الرئيس السيسي لـ ولى عهد أبو ظبي

بعد طرح مايباخ Maybach s560 في مصر.. مرسيدس تختبر الجيل الجديد من Mercedes sl 2021.. صور