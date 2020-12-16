عربية البرلمان تدين بشدة إعلان السلطات الإسرائيلية خطة لإنشاء 8300 وحدة استيطانية في القدس

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة اعلان السلطات الإسرائيلية خطة لإنشاء نحو 8300 وحدة استيطانية جديدة فى مدينة القدس، مطالبا المجتمع الدولى بصفة عامة والامم المتحدة ومجلس الامن خاصة سرعة التحرك لوقف بناء المستوطنات داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة.





وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم ان قيام السلطات الاسرائيلية بمثل هذه الاعمال يعرقل مسيرة السلام، مؤكدًا ان مثل هذه الاعمال فيها انتهاك صارخ لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.





كانت بلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدس قد صادقت على خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية وأبراج خاصة فى المنطقة الممتدة من أراضى بيت صفافا والمالحة والبقعة حتى قرية الولجة.





وكشفت وسائل إعلام فلسطينية عن نية الجانب الإسرائيلى بناء 8300 وحدة استيطانية لأغراض السكن، والصناعة، والتجارة، بحيث سيغير المخطط حدود المدينة ويوسع حدود المنطقة الصناعية الجديدة "تلبيوت".





وحسب مخطط بلدية الاحتلال الإسرائيلى، من المقرر أن يتم الشروع فى التنفيذ بحلول عام 2021 على أن تستمر الأعمال حتى عام 2040.





ويتضمن المخطط بناء أبراج يصل ارتفاعها إلى 30 طابقا، وتضم آلاف الوحدات الاستيطانية.