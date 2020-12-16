ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمر ربيع ياسين: لاعبو منتخب الشباب لديهم إصرار لاستكمال البطولة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:59 م
منتخب الشباب
منتخب الشباب
Advertisements
إسراء أشرف
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن لاعبي منتخب مصر للشباب لديهم إصرار وعزيمة على البقاء في تونس واستكمال بطولة شمال إفريقيا.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "نتيجة العينة الأولي كانت 13 لاعبا الاثنين الماضي، وبعدها بنصف ساعة تم زيادة العدد إلى 18 حالة من بينهم المدير الفني ربيع ياسين، وتم إجراء مسحة أخرى لتحديد موقف مباراة مصر وليبيا بعد تدخل السفير المصري بتونس ووديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم".

وأضاف: "وديع الجريء ساعد منتخب مصر للشباب، وتم اختيار المعمل الجديد لإجراء المسحة الطبية الثانية، وتم الإعلان عن تحويل عينة ثلاث لاعبين إلى سلبية، ولذلك كانت هناك محاولات آخرى لإجراء مسحة طبية من أجل استكمال العدد القانوني من اللاعبين لخوض لقاء ليبيا، لكن لم يكتمل في النهاية وتم الإعلان عن خسارة منتخب الشباب بالانسحاب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة ربيع ياسين و 17 لاعبا من منتخب مصر للشباب بكورونا

بعد إصابة 18 لاعبا بكورونا.. مسحة جديدة لبعثة منتخب مصر للشباب بتونس

أول تحرك من وزير الرياضة بعد إصابة 18 لاعبا من منتخب مصر للشباب بكورونا

منتخب شباب مصر يطالب بمسحة ثانية بعد إصابة 18 لاعبا بكورونا

رغم إصابات كورونا.. اقتراب إقامة مباراة منتخب مصر أمام ليبيا في أمم إفريقيا للشباب

سلبية عينة كورونا نجل وزير الرياضة لاعب منتخب مصر للشباب

ترشيحاتنا

الأهلي يحسم جدل التعاقد مع سيرينو وكودجو

بعد أزمته مع دينا الشربينى.. ماذا طلب عمرو دياب من جمهوره؟

الأهلي ينعى سمير عبد ربه: واحد من أخلص وأفضل الرياضيين في مصر

بدون طبيب.. شمع الأذن قد يكشف عن الإصابة بمرض شائع

كاد الفنان أن يكون رسولا.. القصة الكاملة لثورة السوشيال ميديا ضد عبد الرحمن أبو زهرة

ظهور نتيجة المسحة الثانية لمنتخب مصر للشباب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرح مايباخ Maybach s560 في مصر.. مرسيدس تختبر الجيل الجديد من Mercedes sl 2021.. صور

24 نسخة فقط بسعر خيالي.. هينسي تطرح فينوم Hennessey venom f5 الخارقة | فيديو وصور

بفستان محتشم.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة