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سيارات

بعد طرح مايباخ Maybach s560 في مصر.. مرسيدس تختبر الجيل الجديد من Mercedes sl 2021.. صور

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:06 م
مرسيدس Mercedes sl
مرسيدس Mercedes sl 2021
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اشرف عطية
تقوم شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الألمانية هذه الفترة باختبار الجيل الجديد من  mercedes sl 2021 بإشراف مباشر من قسم AMG المختص بالسيارات الرياضية.

وظهر الموديل الجديد من mercedes sl 2021 في صور تجسسية جديدة بالسقف القماشي الجديد لتخفيف وزن السيارة وتوفير مساحة تخزينية أوسع مقارنة بالسقف الصلب الحالي القابل للسحب المشهور في طرازات الكوبيه كابورليه.

يتم الآن تطوير طراز  mercedes sl 2021 الجديدة بالتوازي مع AMG GT القادمة مع تأكيد رئيس AMG، توبياس مورز، على أن السيارة ستكون “أكثر رياضية بكثير و ستتوفر بهيئة الرودستر الكابورليه.

ستأتي الطرازات الجديدة من mercedes sl 2021 بمحرك 6 سلندر بقوة 435 حصان وآخر V8 تيربو مزدوج بقوة 612 حصانًا، مع محرك ثالث هايبرد بقوة 800 حصان، وستنطلق السيارة في الأسواق في نهاية العام المقبل أو بداية 2022.

وطرحت مؤخرا شركة مرسيدس السيارة مايباخ mercedes s560 maybach في مصر بتجهيزات تشمل الثلاجة في الخلف أو صندوق التبريد مع مقاعد أمامية بنظام تدفئة وتبريد ومقاعد خلفية قابلة للتدفئة والتهوية مع مساج للظهر وسقف بانورامي مع مقاعد ديناميكية مع مساج في الأمام ومساند رأس مريحة قابلة للضبط ونظام تحكم باللمس وطاولات خلفية قابلة للطي وشاشة عرض مستقلة في الأمام ومراقبة ضغط الإطارات ومرايا كهربائية قابلة للطي.

والسيارة مرسيدس مايباخ mercedes s560 maybach بها العديد من وسائل الأمان منها كاميرات الرؤية المحيطية 360 درجة ونظام ملاحة وتحكم بدرجة الحرارة في الأمام والخلف وبطانة السقف ديزاينو ديناميكا بورسلين ونظام الرؤية الليلية الإضافي.

كما تم تزويد مرسيدس مايباخ mercedes s560 maybach بنظام مساعد الضوء العالي القابل للتكيف ومصابيح أمامية LED ونظام الصوت المحيطي برومستر ونظام ترفيه خلفي مع شاشتين وماجيك فيجن كونترول وإغلاق ناعم للأبواب.
بعد طرح مايباخ Maybach s560 في مصر.. مرسيدس تختبر الجيل الجديد من Mercedes sl 2021.. صور
بعد طرح مايباخ Maybach s560 في مصر.. مرسيدس تختبر الجيل الجديد من Mercedes sl 2021.. صور
بعد طرح مايباخ Maybach s560 في مصر.. مرسيدس تختبر الجيل الجديد من Mercedes sl 2021.. صور
بعد طرح مايباخ Maybach s560 في مصر.. مرسيدس تختبر الجيل الجديد من Mercedes sl 2021.. صور
بعد طرح مايباخ Maybach s560 في مصر.. مرسيدس تختبر الجيل الجديد من Mercedes sl 2021.. صور
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