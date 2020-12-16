بعد طرح مايباخ Maybach s560 في مصر.. مرسيدس تختبر الجيل الجديد من Mercedes sl 2021.. صور

mercedes sl 2021

mercedes sl 2021

mercedes sl 2021

ستأتي الطرازات الجديدة من mercedes sl 2021 بمحرك 6 سلندر بقوة 435 حصان وآخر V8 تيربو مزدوج بقوة 612 حصانًا، مع محرك ثالث هايبرد بقوة 800 حصان، وستنطلق السيارة في الأسواق في نهاية العام المقبل أو بداية 2022.





وطرحت مؤخرا شركة مرسيدس السيارة مايباخ mercedes s560 maybach في مصر بتجهيزات تشمل الثلاجة في الخلف أو صندوق التبريد مع مقاعد أمامية بنظام تدفئة وتبريد ومقاعد خلفية قابلة للتدفئة والتهوية مع مساج للظهر وسقف بانورامي مع مقاعد ديناميكية مع مساج في الأمام ومساند رأس مريحة قابلة للضبط ونظام تحكم باللمس وطاولات خلفية قابلة للطي وشاشة عرض مستقلة في الأمام ومراقبة ضغط الإطارات ومرايا كهربائية قابلة للطي.



والسيارة مرسيدس مايباخ mercedes s560 maybach بها العديد من وسائل الأمان منها كاميرات الرؤية المحيطية 360 درجة ونظام ملاحة وتحكم بدرجة الحرارة في الأمام والخلف وبطانة السقف ديزاينو ديناميكا بورسلين ونظام الرؤية الليلية الإضافي.



كما تم تزويد مرسيدس مايباخ mercedes s560 maybach بنظام مساعد الضوء العالي القابل للتكيف ومصابيح أمامية LED ونظام الصوت المحيطي برومستر ونظام ترفيه خلفي مع شاشتين وماجيك فيجن كونترول وإغلاق ناعم للأبواب.

