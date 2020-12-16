743 طالبا وطالبة بالكشوف النهائية لمرشحي انتخابات اتحادات طلاب جامعة المنوفية

أُعلنت الكشوف النهائية للطلاب المرشحين لانتخابات اتحادات طلاب جامعة المنوفية، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تم قبول ترشيحهم بعد تلقي الطعون وفحصها ٧٤٣ طالب وطالبة . وتجري الانتخابات تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب





واشار الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب إلي أنه قد تقدم لخوض الانتخابات 756 طالبا وطالبة قبل تلقي الطعون والتي بلغت ٦٠ طعنا فى كليات الطب والزراعة والحقوق والاقتصاد المنزلي والهندسة بشبين والصيدلة والتربية النوعية، وتم قبول ١٣ طعنا منها بكليات الحقوق والتربية النوعية،



