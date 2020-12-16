تأجيل محاكمة 76 متهما باقتحام وحرق مركز شرطة بالمنيا

اجلت محكمة جنايات المنيا جلسات محاكمة 76 متهما من عناصر جماعة الإخوان، إلى اليوم الخامس من دور فبراير المقبل لاستكمال المرافعات.





استمعت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر على حسن، ومحمد هارون، إلى ممثل الادعاء، محمد حمزة، رئيس نيابة سمالوط، وأحمد يوسف، مدير النيابة، وحسام الدين زكي، وكيل النيابة، الذين طالبوا بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين، لارتكابهم جرائم اقتحام وحرق وسرقة ونهب وتهريب سجناء من مركز شرطة سمالوط عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام ٢٠١٣.





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يذكر أن محكمة جنايات المنيا أصدرت حكما عام 2016 بمعاقبة 119 متهما، بأحكام تتراوح ما بين 15 سنة والمؤبد، وعقب القبض على المتهمين، قاموا بإعادة إجراءات محاكمتهم.





وفي سياق متصل قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا إنه تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 ، تطوير ( 3 ) مشروعات ضمن تطوير المناطق العشوائية ، من خلال إنشاء ( 48 ) عمارة باجمالي ( 1032 ) وحدة سكنية و ( 192 ) وحدة تجارية بإجمالي تكلفة 194.5 مليون جنيه.





جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لعدد من ، الاعمال الخدمية الجاري تنفيذها بمشروع تطوير منطقة مدينة العمال بحي جنوب المنيا ، حيث يجري حاليا أعمال إنشاء مسجد الصحابة، والمقام على مساحة 400 متر مربع لأهالي مدينة العمال وروضة محفوظ





رافق المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، المهندس نيازي مصطفي مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.





وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تطوير منطقة روضة محفوظ بالكامل بإجمالي تكلفة ( 102 ) مليون جنيه ، كما تم الانتهاء من تطوير منطقة أبو هلال وإعادة تأهيل شبكات المرافق (صرف صحى ورصف وإنارة) بإجمالي تكلفة ( 15.5 ) مليون جنيه ، وتم الانتهاء من تطوير منطقة مدينة العمال بحي جنوب المنيا بإجمالي تكلفة ( 77 ) مليون جنيه .





وتابع المحافظ خلال جولته اللمسات النهائية للمشروع، والذي يهدف الى توفير السكن الامن بديلا للمناطق غير الامنة بالمحافظة ويعد من مشاريع صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع المحافظة ، وضمن خطة لتوفير حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين.





وأكد محافظ المنيا أنه تم تسليم الوحدات والتسكين من قبل المحافظة وذلك بعد قرعة التسكين التي اجريت للمستحقين ، كما يجري حاليا وضع اللمسات النهائية لافتتاح المشروع وتوصيل الخدمات للأهالي .





كما تواصل محافظة المنيا فعاليات برنامج "تعزيز المواطنة "، بقرية البرشا التابعة لمركز ملوي والتي بدأت مطلع الأسبوع الجاري، من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية، بالتوازي مع تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.





وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن تلك الفعاليات تأتي في اطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع والربط بين عناصره وتنمية مهارات الشباب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد الاحتياجات الفعلية بالقرية.



