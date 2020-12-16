أخبار التكنولوجيا.. واتساب لن يكون متوافقا مع هذه الأجهزة في 2021.. طريقة نقل التطبيقات إلى الكارت بدون برامج

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة على النحو الآتي:
لسوء الحظ، تمنع التحديثات الجديدة التي تتلقاها تطبيقات الهواتف المحمولة إصدارات أنظمة التشغيل القديمة من التمتع بالخدمة على هذه الهواتف، ومن بينها واتساب WhatsApp، حيث سيتوقف تطبيق المراسلة العالمي عن العمل على العديد من الهواتف الذكية خلال أيام وذلك بسبب التحديثات التي تطرأ على كل من أنظمة التشغيل والتطبيقات المواكبة لهذه التحديثات.
تختبر شركة جوجل Google، ميزة الوضع المظلم أو الداكن dark mode، لمحرك بحثها على إصدار سطح المكتب، حيث أدخلت عملاقة التقنية الأمريكية في أواخر الشهر الماضي، تحسينات على خاصية الوضع الليلي بمتصفحات كروم Chrome، والتي من المتوقع طرحها قريبًا على نظامي التشغيل Windows 10 و macOS.
كشف ملصق مصور سرب خلال الأيام الماضية، عن تصميم وبعض مواصفات هاتف أوبو المرتقب Oppo A15s، واليوم ظهر ملصق جديد يكشف الخطة التسعيرية التي سينتطلق بها الهاتف الذكي قريبا بالهند.
تأتي بعض الهواتف الذكية بذاكرة تخزينية صغيرة، مما يصعب معاها تثبيت العديد من التطبيقات على الجهاز وقد يضطر مالكو تلك الأجهزة قليلية المواصفات إلى إمداد الهاتف ببطاقة ذاكرة خارجية MicroSD، ولكن لا يعرفوا طريقة نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية بدون برامج للتمكن من الحصول على مساحة إضافية أكبر بالهاتف الذكي، ونظرا لإنشغال الكثير بالبحث عن طريقة نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية بدون برامج، فيما يلي نستعرض إليك كيفية القيام بذلك:
يعد واتساب WhatsApp، هو خدمة التراسل الأكثر استخداما حول العالم، حيث يعتمد عليه أكثر من ملياري شخصا في كل أنواع الاتصالات سواء كانت شخصية أو مهنية، وعلى الرغم من أن التطبيق تم تطويره في الأصل ليكون تطبيقا للرسائل النصية، إلا أنه حصل على العديد من الميزات التي تجعله أيضًا رائدا في إجراء المكالمات الصوتية والمرئية.