أخبار التكنولوجيا.. واتساب لن يكون متوافقا مع هذه الأجهزة في 2021.. طريقة نقل التطبيقات إلى الكارت بدون برامج

يعد واتساب WhatsApp، هو خدمة التراسل الأكثر استخداما حول العالم، حيث يعتمد عليه أكثر من ملياري شخصا في كل أنواع الاتصالات سواء كانت شخصية أو مهنية، وعلى الرغم من أن التطبيق تم تطويره في الأصل ليكون تطبيقا للرسائل النصية، إلا أنه حصل على العديد من الميزات التي تجعله أيضًا رائدا في إجراء المكالمات الصوتية والمرئية.