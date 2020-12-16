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بين الناس

الرصد البيئي يستجيب لأهالي سيدي بشر

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:54 م
صدى البلد
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منار نور
في استجابة سريعة لصدي البلد من الرصد البيئي - محافظة الإسكندرية لما تم نشره بخدمة "بين الناس" للمساهمة فى حل مشاكل المواطنين بموقع صدى البلد، ردا على الشكوى المنشورة تحت عنوان "سكان شارع سيدي بشر في الإسكندرية يستغيثون من انتشار القمامة والحشرات المحملة بالأمراض والأوبئة". 

وقال الرصد البيئي خلال الاستجابة السريعة: "منطقة سيدي بشر بها أكثر من شارع مرفق طية صور توضح حالة النظافة بأغلب الشوارع". 

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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