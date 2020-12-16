حرباء تتلون على كل الوجوه.. رسالة السوشيالجية لـ الإخواني جمال عيد

انتفض رواد السوشيال ميديا على الإخوانى جمال عيد بسبب تصريحاته المشينة والمسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي والتى يحارب فيها الدولة ومؤسساتها دفاعا عن الجماعات الإرهابية ومصالحه الشخصية .





وقال رواد السوشيال ميديا :" أستاذ جمال عضو جماعة الإخوان الإرهابية.. فهو لا يكل ولا يمل عن الدفاع عنها وعن عناصرها.. ونعتقد أنه يحابى حاليا على مصالحها أكثر من قيادتها.. يا ترى ما السر وراء ذلك؟؟".





وتابع الرواد:" تقريبا المفلس جمال عيد دولاراته فى البنك قربت تخلص فبيحاول يدور على مصادر جديدة لملء حساباته.. غالبا المصالح ببتصالح فعلشان كده مستر جمال لقى سبوبة جديدة وهى الاخوان.. فعمال بيعرض خدماته وخيانته على الجماعة يمكن يملولوه بشوية دولارات".





واستطرد الرواد:" يا جمال هو أنت ملكش مبادئ أبدا.. هى جماعة الاخوان دى مش المفروض أنها مختلفة معاك تمام فى الفكر.. ولا انت كل الى يهمك هى الدولارات وبس.. جمال عيد طالما دولاراته قلت.. فبيتحول لحرباء تتلون على كل الوجوه.. المهم يقبض وخلاص".