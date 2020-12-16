أوقاف السويس: إهداء سلسلة رؤية للفكر المستنير للأزهر ومنطقة الوعظ

استقبل اليوم الاربعاء كل من الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الازهرية والدكتور السعدني علي شويته مدير عام الوعظ والإعلام الديني بالسويس فضيلة الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس .





أشاد الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر الشريف بالسويس بجهود وزارة الأوقاف بشأن عمارة المساجد وتسليح العلماء بالعلم والفكر المستنير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





وتابع الحديث الدكتور السعدني علي شويته مدير عام منطقة الوعظ والإعلام الديني بالسويس أن وزارة الأوقاف شهدت في عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نقلة غير مسبوقة في رعايته للمساجد والعلماء ماديا ومعنويا.





قدم الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس مجموعة سلسلة رؤية للفكر المستنير وعددها ٩ مجموعات إهداء من وزير الأوقاف للمنطقة المركزية بالأزهر الشريف بالسويس .وكذلك مجموعة سلسلة رؤية للفكر المستنير وعددها ٧ مجموعات إهداء من وزير الأوقاف لمنطقة الوعظ الأزهرية بالسويس.



