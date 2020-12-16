سكرتير المنوفية يتابع ملف التصالح ويتفقد بعض المشروعات الجارى تنفيذها بمركز الباجور

في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الميدانية المستمرة والوقوف على الموقف التنفيذى للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع ،قام اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة بجولة تفقدية لمركز ومدينة الباجور لمتابعة بعض المشروعات وأعمال لجان التصالح وتطوير ورفع كفاءة الأسواق وكذا متابعة أعمال الرصف التي تتم داخل المركز.





شملت الجولة المرور على الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وتفقد سير عمل اللجان المختصة بالتصالح حيث وجه رئيس المدينة بعمل معاينة للمبانى المخالفة قبل دفع الرسوم واستخراج نموذج (3) للتأكد من وجود المخالفة على الطبيعة و تكليف نائب رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية لتذليل العقبات أمام جميع المواطنين المتقدمين للتصالح ،كما وجه رئيس المدينة بالتنسيق مع مركز المعلومات وشبكات المرافق لتدريب وحدة المتغيرات المكانية على تدقيق الإحداثيات لطلبات التصالح.





وخلال الجولة تفقد السكرتير العام أعمال تطوير ورفع كفاءة سوق الباجور حيث وجه رئيس المدينة بضرورة عمل حصر للباكيات والأكشاك المزمع تسليمها للبائعين عن طريق الطلبات المقدمة منهم حفاظا على حقوقهم على أن تكون الأولوية للبائعين الموجودين بالسوق حاليا ، فضلا عن متابعة الحالة العامة للنظافة داخل المدينة.





هذا وقد قام السكرتير العام بالمرور على شارعي الجمهورية والجلاء ومتابعة أعمال الرصف والتطوير وذلك في إطار المتابعة الميدانية لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله لتسهيل الحركة المرورية والتيسير علي المواطنين.



