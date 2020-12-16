بسبب الرائحة.. العثور على جثة أم وطفلتها في غرفة مغلقة

تلقت الشرطة البريطانية، بلاغا من أحد الأشخاص في غرب لندن عن جريمة قتل وانتحار في شقة سكنية تسكنها ممرضة وابنتها ووالدتها.





وحسب ما ورد في صحيفة " ميرو" البريطانية، فإن رجلا أربعينيا من جيران الممرضة المتوفية قام بإبلاغ الشرطة عن وجود جثتين لسيدة وابنتها في الشقة المقابلة والقاتل حتى الآن غير معلوم .





حضرت الشرطة إلى المكان على الفور، و دخلوا الشقة فوجدوا جثة سيدة بالغة وطفلة بالغة من العمر عامين، و يبدو على الطفلة علامات ضرب انتهت بالقتل من علامات التكسير للأواني المحيطة بها .





و حسب تحريات الشرطة، فإن التقرير الطبي يوضح أن الام قامت بضرب الطفلة حتى الموت، و من ثم انتحرت وقتلت نفسها بآلة حادة عثر عليها في مكان الجريمة بالقرب من السيدة .





جدير بالذكر أن صديقة الشابة المنتحرة، أكدت انها كانت بصحة جيدة وكانت تريد إنجاز عملها يوميا للذهاب إلى طفلتها ووالدتها.