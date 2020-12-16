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منوعات

بسبب الرائحة.. العثور على جثة أم وطفلتها في غرفة مغلقة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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مريم صليب
تلقت الشرطة البريطانية، بلاغا من أحد الأشخاص في غرب لندن عن جريمة قتل وانتحار في شقة سكنية تسكنها ممرضة وابنتها ووالدتها. 

وحسب ما ورد في صحيفة " ميرو" البريطانية، فإن رجلا أربعينيا من جيران الممرضة المتوفية قام بإبلاغ الشرطة عن وجود جثتين لسيدة وابنتها في الشقة المقابلة والقاتل حتى الآن غير معلوم . 

حضرت الشرطة إلى المكان على الفور، و دخلوا الشقة فوجدوا جثة سيدة بالغة وطفلة بالغة من العمر عامين، و يبدو على الطفلة علامات ضرب انتهت بالقتل من علامات التكسير للأواني المحيطة بها . 

و حسب تحريات الشرطة، فإن التقرير الطبي يوضح أن الام قامت بضرب الطفلة حتى الموت، و من ثم انتحرت وقتلت نفسها بآلة حادة عثر عليها في مكان الجريمة بالقرب من السيدة . 

جدير بالذكر أن صديقة الشابة المنتحرة، أكدت انها كانت بصحة جيدة وكانت تريد إنجاز عملها يوميا للذهاب إلى طفلتها ووالدتها. 
بسبب الرائحة.. العثور على جثة أم وطفلتها في غرفة مغلقة
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