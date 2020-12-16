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توك شو

أروى جودة: أسعى لارتداء كل جميل وغير مبتذل.. فيديو

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:14 م
اروى جودة
اروى جودة
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ريهام فيكتور
قالت الفنانة أروى جودة ، أن فكرة ارتداء الكمامات على الفساتين بالمهرجان كانت فكرة لمياء أختها، منوها إلى أنها قامت بتنسيق أشكال والوان الكمامة مع كل فستان.

وأضافت  أروى جودة ، عبر مداخلة هاتفية مذاعة على فضائية صدى البلد ، ببرنامج انبوكس ،أنها كانت قلقة من شكلها مع الكمامة الجديدة ، فى حالة عدم رضا الناس على الشكل والتصميم، لافتة  إلى أن لمياء كانت تسعى لعودتها سالمة من المهرجان بصحة جيدة وبدون أى إصابة من الفيروس  .

وأشارت  الفنانة اروى جودة،  إلى أنها تحب أن تأخذ رأى بنت أختها الصغيرة فى ملابسها للمهرجان ، مضيفة أنها تسعى لارتداء كل ما هو جميلا وغير مبتذل وفى نفس الوقت سهل فى التصميم  .

وتابعت  الفنانة أروى جودة ، أن لمياء قامت بعمل تصميمات للكمامات كثيرة تليق على كل الوجوه وتناسب كل الاذواق ، مؤكدة أن اختها هى من تقوم بأختيار الالوان والقماش وكافة التصاميم بنفسها .
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