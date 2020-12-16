أروى جودة: أسعى لارتداء كل جميل وغير مبتذل.. فيديو

قالت الفنانة أروى جودة ، أن فكرة ارتداء الكمامات على الفساتين بالمهرجان كانت فكرة لمياء أختها، منوها إلى أنها قامت بتنسيق أشكال والوان الكمامة مع كل فستان.





وأضافت أروى جودة ، عبر مداخلة هاتفية مذاعة على فضائية صدى البلد ، ببرنامج انبوكس ، أنها كانت قلقة من شكلها مع الكمامة الجديدة ، فى حالة عدم رضا الناس على الشكل والتصميم، لافتة إلى أن لمياء كانت تسعى لعودتها سالمة من المهرجان بصحة جيدة وبدون أى إصابة من الفيروس .





وأشارت الفنانة اروى جودة، إلى أنها تحب أن تأخذ رأى بنت أختها الصغيرة فى ملابسها للمهرجان ، مضيفة أنها تسعى لارتداء كل ما هو جميلا وغير مبتذل وفى نفس الوقت سهل فى التصميم .



