أعمال شغب ومقتل شخص وتحرك عاجل للأمن.. ماذا يحدث في الأردن؟

كشفت مديرية الأمن العام الأردني إن قوة أمنية تعاملت اليوم الأربعاء مع أعمال شغب قام بها عدد من الأشخاص في الأغوار الشمالية احتجاجًا على وفاة شخص أُلقي القبض عليه بتاريخ 8 ديسمبر وأُسعف في ذات اللحظة للمستشفى وتوفي أمس.





وذكرت مديرية الأمن العام الأردني في بيان لها اليوم انه سيتم التعامل معهم وفق احكام القانون والقاء القبض على المتسببين في الشغب.





وأفاد مديرية الأمن العام الأردني بانه بتاريخ 8 ديسمبر 2020 وردت معلومات للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول وجود شخصين في احدى مناطق الاغوار الشمالية وبحوزتهم مواد مخدرة حيث جرى التحرك للمكان وعند مشاهدة الشخصين لاذا بالفرار.





وأضافت : وجرت متابعتهما والقاء القبض عليهما وتبين ان احدهما تعرض للسقوط مع وجود الآم بقدمه حيث جرى اسعافه في حينه الى المستشفى ( وتبين انه يعاني من كسر في قدمه ومن ثم تحويله لمستشفى اخر في محافظة عجلون لمتابعة العلاج وضبط بحوزتهما عند إلقاء القبض عليهما كيس يحوى مادة الحشيش الصناعي الجوكر .





وأشارت مديرية الأمن العام الأردني الي ان ذلك الشخص تم اسعافه داخل المستشفى ولم يتم اخراجه او التحقيق معه داخل أي من الأقسام الشرطية ولكنه لاقي حتفه داخل المستشفى حيث جرى تحويله للطب الشرعي وبتشريح جثته تبين ان سبب الوفاة يعود لإصابته بجلطة رئوية حادة وأُحيلت كافة اوراق التحقيق للمدعي العام المختص.



