ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أعمال شغب ومقتل شخص وتحرك عاجل للأمن.. ماذا يحدث في الأردن؟

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:16 م
الأمن الأردني
الأمن الأردني
Advertisements
محمود نوفل
كشفت  مديرية الأمن العام الأردني إن قوة أمنية تعاملت اليوم الأربعاء مع أعمال شغب قام بها عدد من الأشخاص في الأغوار الشمالية احتجاجًا على وفاة شخص أُلقي القبض عليه بتاريخ 8 ديسمبر وأُسعف في ذات اللحظة للمستشفى وتوفي أمس. 

وذكرت مديرية الأمن العام الأردني في بيان لها اليوم  انه سيتم التعامل معهم وفق احكام القانون والقاء القبض على المتسببين في الشغب.

وأفاد مديرية الأمن العام الأردني بانه بتاريخ 8 ديسمبر 2020 وردت معلومات للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات  حول وجود شخصين في احدى مناطق الاغوار الشمالية وبحوزتهم مواد مخدرة حيث جرى التحرك للمكان وعند مشاهدة الشخصين لاذا بالفرار. 

وأضافت : وجرت متابعتهما والقاء القبض عليهما وتبين ان احدهما تعرض للسقوط مع وجود الآم بقدمه حيث جرى اسعافه في حينه الى المستشفى ( وتبين انه يعاني من كسر في قدمه ومن ثم تحويله لمستشفى اخر في محافظة عجلون لمتابعة العلاج وضبط بحوزتهما عند إلقاء القبض عليهما كيس يحوى مادة الحشيش الصناعي الجوكر .

وأشارت مديرية الأمن العام الأردني الي ان ذلك الشخص تم اسعافه داخل المستشفى ولم يتم اخراجه او التحقيق معه داخل أي من الأقسام الشرطية ولكنه لاقي حتفه داخل المستشفى حيث جرى تحويله للطب الشرعي وبتشريح جثته تبين ان سبب الوفاة يعود لإصابته بجلطة رئوية حادة وأُحيلت كافة اوراق التحقيق للمدعي العام المختص.

وأكدت أن لدينا فيديوهات وصورًا موثقة لحظة وصوله للمستشفى وتثبت انه كان يعاني من الم في القدم فقط ولا يعاني من أية إصابات أخرى وسيتم ارسالها للمدعي العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في الأردن.. اعتقال مجرم حادثة الزرقاء.. تفاصيل مثيرة عن صاحب السوابق

في الأردن ..أول تعليق من الملكة رانيا على جريمة الزرقاء

وعود أردنية لضحية جريمة الزرقاء البشعة

بعد مناشدة ملك الأردن.. فتى الزرقاء يلتقي والده في المستشفى.. شاهد

أبرزها الإرهاب.. محكمة أمن الدولة الأردنية توجه قائمة التهم للمعتدين على فتى الزرقاء

بعد الاعتداء.. بيان عاجل من الأمن العام الأردنى بشأن صخرة ذيبان

ترشيحاتنا

بعد إصابة موسيماني بكورونا.. جونسون يقود تدريبات الأهلي

الأهلي يحسم جدل التعاقد مع سيرينو وكودجو

تحذير جديد من الأرصاد.. الأقمار الصناعية ترصد أمطارا على 9 مناطق بالجمهورية خلال ساعات

المحكمة الرياضية تصدم الزمالك في قضية أشيمبونج

تفاصيل إصابة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بفيروس كورونا

ظهور نتيجة المسحة الثانية لمنتخب مصر للشباب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف عن حسناء سيف الدين

10 صور تبرز حفاوة استقبال الرئيس السيسي لـ ولى عهد أبو ظبي

بعد طرح مايباخ Maybach s560 في مصر.. مرسيدس تختبر الجيل الجديد من Mercedes sl 2021.. صور