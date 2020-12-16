بعد أن أمر الرئيس بعلاجها .. وفاة الطفلة ميرا ابنة الغربية قبل إجراء عملية القلب.. شاهد

#الأب "محمود الإمام" يبكي دموعا ويحمل طفلته بين يديه لدفنها بمقابر طنطا

# أهالي قرية محلة مرحوم يواسون اسرة "ميرا" ويرددون " ربنا يرحمها وتبقى عروسة بالجنة

# وفاه الطفلة عقب 48 ساعة من استجابة الرئيس لعلاجها بمعهد ناصر علي نفقه الدولة





شهدت قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم استمرار حالة من الحزن والوجيعة علي وجوه افراد اسرة الطفلة "ميرا" عقب الانتهاء من مراسم تشييع جثمانها ودفنها بمقابر العائلة بوسط القرية عقب نقلها من معهد ناصر بالقاهرة بواسطة سيارة إسعاف حتي مثواها الاخير.





وانتقلت "صدي البلد " الي منزل سكني مكون من 4 طوابق وسط شارع كبير يتسع عرضه لنحو 7 امتار حيث يقطن افراد اسرة الطفلة ميرا وسط اجواء من السكون والصمت الموجع رسمت ملامحه علي منزل عائلة الطفلة التي توفيت قبيل ساعة من اجراء عملية جراحية لها لعلاج اخطار ثقب بالقلب ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة .





"والله بنتنا ميرا تبقي البكرية لابني محمود وربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته وسعينا كتير نلف علي اطباء متخصصين في جراحة قلوب الأطفال طوال شهرين الماضيين ولكن تكلفة اجراء العملية كانت باهظة صعب تحمل تكاليفها".. بتلك الكلمات عبر الحاج "إمام محمد" جد الطفلة لافتا والدموع في عيناه "شكرا للرئيس السيسي لسرعة استجابته لعلاج ابنتنا وانا تابعت تحرك اطباء معهد ناصر للتجهيزها للعمليات ولكن إرادة الله فوق كل شىء فتوفت الطفلة وراحت للي خلقها ..الله عز وجل ".





وتابع جد الطفلة بقوله : " تحركنا مرارا وتكرارا الي مستشفي ابوالريش للاطفال ولكننا وجدنا صعوبة في اجراء العملية لابنتنا بسبب كثرة قوائم الانتظار و تعبنا من كثرة الاشعة والتحاليل التي اجريت لها وصعوبة تحمل نفقاتها كون ابني لا يعمل لتسريحه بسبب ازمة كورونا" .





كما أعلن محمود إمام، والد الطفلة ميرا، 8 شهور، أن ابنته توفيت قبل دخولها غرفة العمليات بنحو ساعة لافتا بقوله " ربنا يرحمها ..عروسه في الجنة وربنا يعوضنا عنها دايما بكل طيب يرضاه" .





واضافت دعاء فايد، والدة الطفلة ميرا، على صفحتها على الفيس بوك " نحمد الله ولا نقول الا ما يرضي الله واللهم لا اعتراض علي قضائه، ان الله لا يريد لها ان تتأذي البقاء والدوام لله وحده.. بنتي ميرا في ذمة الله" .





وشيع أهالي قرية" محلة مرحوم جثمان الطفلة ميرا إمام الذي توفيت صباح اليوم، بعد أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجها علي نفقة الدولة بمعهد ناصر بالقاهرة.



