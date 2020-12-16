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بين الناس

"صحتهم مستقبلهم".. توعية طلاب مدارس المنيا لمواجهة كورونا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:26 م
صدى البلد
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منار نور
 انعقدت اللجنة التنسيقية العليا الخاصة بمشروع التوعية الطلابية "صحتهم مستقبلهم "بالمنيا برئاسة المهندس ياسر  أحمد الشهاوي رئيس شركة  مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وبحضور المهندس محمد فؤاد الرشيدى  وكيل وزارة التربية والتعليم  بالمنيا، وعدد من قيادات المديرية والشركة.

وقال رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا أنه تمت مناقشة أعمال  التوعية ب ٢١٠ مدرسة التى تعمل ضمن المشروع وما تم انجازه من صيانة ٦٠ دورة مياه ب٦٠ مدرسة وأدوات السباكة التى تم توزيعها على هذه المدارس وأدوات النظافة.

وأكد أن الاجتماع يأتي ضمن تكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لوضع  خطط مدروسة  وتكثيف حملات التوعية  داخل المحافظة.

 وذكر أن الإجتماع تناول عدة مقترحات منها إنشاء مدرسة مياه بالمحافظة وتفعيل التوعية المائية وتوعية مواجهة فيرس كورونا المستجد بالإضافة إلى الإستفادة من "السوشيال ميديا" فى الانتشار على مستوى المحافظة.

وأكد الشهاوى استمرار الشركة فى التوعية بأهمية ترشيد استخدام المياه والإستخدام الأمثل للصرف الصحى للحفاظ على المياه لأنه سر الحياة والحفاظ على شبكات الصرف الصحى.
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