١٤ لاعبا في تدريبات منتخب الشباب استعدادا لمباراة تونس الجمعة.. صور

خاض ١٤ لاعبا بصفوف منتخب الشباب تدريباتهم اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة منتخب تونس بعد غد الجمعة. كان الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف اعتبر منتخب شباب الفراعنة بقيادة ربيع ياسين منسحبا أمام ليبيا بعد تعرض ١٤ لاعب إضافة إلى المدير الفني للإصابة بفيروس كورونا.

وظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة والتي اكدت استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرين.





وبالنسبة للجهاز الفني والإداري مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا، وأجريت المسحة على نفقة الاتحاد المصري لكرة القدم . وتم استدعاء احمد حسام مدافع الجونة ومصطفي ميسي لاعب خط وسط سيراميكا ومن المنتظر وصولهم غدا للانضمام لشباب الفراعنة الذي يستعد لمواجهة تونس الجمعة علي ستاد رادس





وأصدرت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة بيانا تضمن الكشف عن اخر المستجدات بشأن منتخب مصر للشباب وبقائه فى تونس للمشاركة في دورة شمال افريقيا من عدمه.









جاء بيان الجبلاية على النحو التالي: في إطار التنسيق والتواصل المستمر خلال الساعات الماضية، وفى ضوء الحرص على سلامة لاعبي المنتخب المصرى للشباب وعلى استكمال المشاركة بالبطولة فقد قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة على سفر لاعبين من المسجلين بصفوف المنتخب إلى تونس لاستكمال قوام الفريق بما يمكن الفريق من استكمال خوض المنافسات .





ومن جانبه صرح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه تم الموافقة على تأجيل الطائرة الخاصة التي كان مقررًا لها اليوم الأربعاء لإعادة البعثة مع بقاء استعدادها للسفر في أي وقت يتم تحديده بموافقة معالى وزير الطيران المدنى وذلك لإعطاء الفرصة أمام الاتحاد المصرى لكرة القدم وجهاز منتخب الشباب لاستكمال المشاركة بالبطولة.





فيما قرر عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد سفر الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول لتعضيد الفريق الطبي لمنتخب الشباب والموجود حاليًا بتونس وذلك لمتابعة كافة التطورات الخاصة بالحالة الطبية للاعبين المصابين والمسحات الخاصة بالبعثة بالكامل خلال الأيام المقبلة.



