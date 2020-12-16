سيارة شرطة المرور تنقذ مارة من موت محقق فى روسيا ... شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد سيارة شرطة المرور تنقذ مارة من موت محقق ..

ووفقا للتقرير فقد أنقذ أفراد شرطة المرور مارة من موت محقق وسط مدينة تشيريبوفيتس الروسية حيث سدوا طريقا أمام سيارة "طائرة" بسرعة فائقة ، وجاء في تقرير الشرطة أن سائق السيارة وراكبها تم اعتقالهما بعد الحادث.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت اليوم الأربعاء، عن دخول صاروخ باليستي عابر للقارات في المناوبة القتالية عام 2022.





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الفريق أول سيرجي كاراكاييف، أن مؤسسات الصناعات الدفاعية الروسية تواصل تحضير أنظمة "سارمات" للتحليقات التجريبية، وجاء ذلك خلال تصريحه لصحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع الروسية.



