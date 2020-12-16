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الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر أي ممارسات تسعى لزعزعة استقرار الخليج

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:22 م
الرئيس السيسى يؤكد
الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر أى ممارسات تسعى لزعزة استقرار الخ
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا أفادت فيه أن ، الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد رفض مصر أي ممارسات تسعى لزعزعة استقرار الخليج.

غادر مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عقب إنهاء زيارة سريعة للبلاد استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

واستقبل الرئيس السيسي اليوم، بقصر الاتحادية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي، للتشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي وذلك في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والإمارات.

وبحسب تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الإماراتية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، مشيرًا إلى الحرص المشترك للمضي قدمًا نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.

وتطرق اللقاء، إلى عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، كسوريا واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية وكذلك سد النهضة وأمن البحر الأحمر، حيث عكست المناقشات بين الرئيس السيسي وولي عهد أبوظبي، تفاهمًا متبادلًا على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار مجتمعات المنطقة من قبل تدخلات خارجية تهدف لخدمة أجندات لأطراف لا تريد الخير لدول وشعوب المنطقة، حيث شدد الرئيس في هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

كما تم التباحث بشأن جهود التعاون المشترك لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث أعرب السيد الرئيس عن خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات على تعاونها وما قدمته لمصر في هذا الإطار، وتم التوافق على استمرار التنسيق في هذا الصدد بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين الشقيقين.
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