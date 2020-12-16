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أخبار العالم

قطر تهنئ السعودية على استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:39 م
السعودية وقطر
السعودية وقطر
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محمود نوفل
 أرسل الشيخ جوعان بن حمد، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وشقيق أمير قطر تميم بن حمد تهنئة عاجلة لمن أسماهم "الزملاء في ملف الرياض 2030".

وغرد جوعان عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مشيدا باستضافة بلاده لدورة الألعاب الأسيوية في 2030، موجها الشكر لفريق العمل الذي وصف أداءه بـ"الرائع" وفق ما ذكر موقع سبوتنيك. 

وذكر جوعان في تغريدة : "إنجاز جديد للرياضة القطرية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية في الدوحة 2030، كل الشكر لفريقنا الشاب على هذا الأداء الرائع".

وقال في ذات التغريدة: "وتهانينا للزملاء في ملف الرياض 2030 على استضافتهم للدورة عام 2034".

وتبادل الشيخ جوعان بن حمد، ووزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود، التحية خلال الاجتماع الذي عقد في سلطنة عمان لعرض ملفات الدول المترشحة لاستضافة الدورة الـ21 للألعاب الآسيوية "آسياد" عام 2030.

وتنافست الرياض والدوحة على استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، وفازت بها قطر خلال اجتماع للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة العمانية مسقط.

واختار المجلس الأولمبي الآسيوي، برئاسة الكويتي أحمد الفهد الصباح، المنعقد في العاصمة العمانية مسقط، العاصمة القطرية، الدوحة، لاستضافة الألعاب، التي تقام كل 4 سنوات، لتنال قطر شرف تنظيم "آسياد" للمرة الثانية وتتفوق على الملف السعودي الذي يدخل السباق للمرة الأولى.

وكان التصويت قد توقف 4 مرات، بسبب طلب الوفد السعودي بإيقاف التصويت الإلكتروني، بعد ظهور بعض اللقطات في الجهاز الرئيسي الخاص بالتصويت، تظهر إمكانية التلاعب في النتائج الخاصة بالدولة المستضيفة لدورة الألعاب الآسيوية 2030، ليتم بعدها استئناف التصويت يدويا.

ووافقت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم، بالإجماع على منح الفائز في التصويت، من ملفي قطر والسعودية، حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، بينما يحصل الملف الآخر على حق استضافة دورة عام 2034.
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