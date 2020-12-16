طائرة خاصة.. تطعيمات خاصة للاعبي الأهلي قبل رحلة النيجر

حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على تطعيم اللاعبين والجهاز الفني وكافة أفراد البعثة المقرر أن تسافر إلى النيجر يوم الأحد المقبل.





وأشرف الجهاز الطبي على التطعيمات الوقائية التي قام بها وفد من وزارة الصحة، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة في المباريات الخارجية.





وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد وافق على توفير طائرة خاصة للفريق الأول لكرة القدم، خلال سفره إلى النيجر لمواجهة فريق سونيديب في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم 23 ديسمبر الجاري.





وأجري الجهاز الفني اختبار رابيد تيست استعدادًا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء بعد غد الجمعة في بطولة الدوري.





وخضع اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري لاختبار رابيد تيست في إطار الإجراءات الطبية ووفقا للبروتوكول الطبي الخاص بمباريات بطولة الدوري الممتاز.





ويلتقي الفريق مع غزل المحلة على ملعب «الأهلي وي السلام» مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة.



