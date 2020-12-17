فيديوجراف | 7 قرارات جديدة بشأن الموجة الثانية لـ فيروس كورونا

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.









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قرّرت الحكومة استمرار الأوضاع كما هي عليه ، فيما يخص عدم إصدار أية قرارات تخص الإغلاق للحياة العامة تخوفًا من كورونا.



