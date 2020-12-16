جيران ترامب يتخذون إجراءات قانونية لطرده من فلوريدا

أقدم جيران الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على الشروع رسميًا في اتخاذ إجراءات قانونية لمنع ترامب وعائلته من الانتقال بشكل دائم إلى منتجع مار الاجو الخاص به في فلوريدا.





وذكر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس قال إنه يخطط للانتقال إلى منتجع مار الاجو بشكل دائم عندما يغادر البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، إلا أن بعض من جيرانه هناك كتبوا خطابًا إلى سلطات "بالم بيتش" والخدمة السرية الأمريكية المكلفة بحماية الرئيس، قالوا فيه إن ترامب ليس لديه الحق للعيش هناك بشكل دائم.





وأوضحت الصحيفة بأنها أطلعت على الخطاب ووجدت فيه أن الجيران ذكروا اتفاقًا وقع عليه ترامب عام 1993 ينص على ذلك، مشيرة إلى أنه لا يُسمح لأي ضيف بالبقاء في النادي لأكثر من 3 فترات غير متتالية خلال عام واحد.





وكتب محامي يمثل عائلة "ديموس" رسالة إلى "بيتش بالم" تنص على أنه يجب إخطار ترامب بأنه غير مسموح له بالعيش في مار الاجو لتجنب "موقف محرج" حيث يمكن أن يتعرض لترامب للطرد من المنتجع.





ويعتبر ترامب المنتجع الشهير في فلوريدا مكانه المفضل للإقامة فيه بين جميع ممتلكاته المترامية الأطراف.





ونشأ ترامب وعاش في نيويورك طوال حياته، لكن في العام الماضي قام بتحويل مقر إقامته الرئيسي من برج ترامب في نيويورك إلى منتجع مار الاجو.





وعلى الرغم من أن هذه الخطوة قيل إنها لأغراض ضريبية، فقد أمضى ترامب الكثير من الوقت في ممتلكاته في فلوريدا خلال فترة رئاسته ومن المتوقع أن يمكث هناك بشكل دائم بعد مغادرته البيت الأبيض.





وذكرت مجلة "بيبول" الأسبوع الماضي أن العمال في المنتجع بدأوا في تجديد شقة ترامب الخاصة استعدادًا لمغادرته البيت الأبيض ، بينما تبحث السيدة الأولى ميلانيا ترامب أيضًا عن مدارس في المنطقة لابنها بارون.





وقال مصدر مقرب من السيدة الأولى الأمريكية: "لقد بحثوا في جميع أنحاء مقاطعة بالم بيتش ومقاطعة بروارد المجاورة بحثًا عن المكان المناسب تمامًا.. هناك عدة خيارات وسيقررون ذلك قريبًا".