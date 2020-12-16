يمكن أن تحدث في أي ثانية.. كارثة تهدد البلدان الواقعة على البحر الأحمر

حذر خبراء البيئة من أن غرق جميع صهاريج التخزين الخاصة بسفينة Safer البالغ عددها 34 في البحر الأحمر، وان غرقها ما هو إلا مسألة وقت مما يتسبب في تسرب نفطي بحجم أربعة أضعاف حجم كارثة Exxon Valdez في عام 1989.





كما حذرت دراسة جديدة من أن "تسرب مليون برميل يضمن كارثة بيئية وإنسانية إقليمية"، كما سيتم ضمان تدمير صحة وسبل عيش ملايين الأشخاص الذين يعيشون في البلدان على طول ساحل البحر الأحمر. الهواء الذي يتنفسونه، والغذاء الذي يحصدونه في البحر، وتحلية مياههم كلها في خطر فوري.





ووفقًا للدراسة التي نشرها موقع "ساينس أليرت"، ستضمن التيارات المحلية توزيع النفط على الشعاب المرجانية التي تغطي ما يقرب من 4000 كيلومتر من ساحل البحر الأحمر.





يعد خليج العقبة، الذي يقع في أقصى شمال البحر الأحمر، موطنًا لواحد من أكثر النظم البيئية للشعاب المرجانية بدائية في العالم، وقد أثبت المرجان أنه مقاوم بشكل ملحوظ لارتفاع درجات الحرارة وتحمض المحيطات. يمكن أن يؤدي تسرب بهذا الحجم إلى التراجع.





بعد وضع نموذج لتوزيع تسرب نفطي من البحر الأحمر لمدة 30 يومًا في كل من ظروف الشتاء والصيف، يحذر الباحثون الآن من أننا نضيع وقتًا ثمينًا. يقولون إن الصافر في مراحله النهائية من الاضمحلال، ونحن نقترب من أسوأ موسم لانسكاب النفط.





في شهر مايو من هذا العام، قال مسؤولون في المملكة العربية السعودية إنهم عثروا على " بقعة نفطية " بالقرب من السفينة، التي تقع مباشرة في ممر الشحن بالبحر الأحمر.





في حين لم يتم التحقق من هذه التقارير، إذا استمرت السفينة في الاضمحلال بمثل هذا المعدل في الشتاء ، فقد يكون ذلك كارثيًا.





كتب المؤلفون: "يتضح من التحليل أنه في الشتاء سيمتد تشتت الزيت شمالًا وإلى وسط البحر الأحمر مقارنةً بالانسكاب الذي يتشتت خلال الصيف"، لذلك، يجب اتخاذ الإجراءات قبل فصل الشتاء، حيث يضمن الانسكاب في فصل الشتاء أن النفط سينتشر شمالًا وسيظل محاصرًا لفترة أطول داخل البحر الأحمر.





النبأ السار هو أن قوات المتمردين وافقت أخيرًا على السماح للأمم المتحدة بتفتيش الناقلة وإصلاحها، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. النبأ السيئ هو أن هذه الخدمة قد تأخرت حتى يناير - إذا حدثت على الإطلاق.





في المرة الأخيرة التي وافقت فيها قوات المتمردين على السماح للأمم المتحدة بخدمة الناقلة في صيف 2019 ، غيروا رأيهم في الليلة السابقة.





"حان الوقت الآن لمنع حدوث دمار محتمل لمياه المنطقة وسبل عيش وصحة ملايين الأشخاص الذين يعيشون في ستة بلدان على طول ساحل البحر الأحمر" ، كما تقول الباحثة في مجال الشعاب المرجانية كارين كلاينهاوس من جامعة ستوني بروك في نيويورك.