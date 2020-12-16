ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

يمكن أن تحدث في أي ثانية.. كارثة تهدد البلدان الواقعة على البحر الأحمر

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:26 م
سفينة صافر
سفينة صافر
Advertisements
أماني إبراهيم
حذر خبراء البيئة من أن غرق جميع صهاريج التخزين الخاصة بسفينة Safer البالغ عددها 34 في البحر الأحمر، وان غرقها ما هو إلا مسألة وقت مما يتسبب في تسرب نفطي بحجم أربعة أضعاف حجم كارثة Exxon Valdez في عام 1989.

كما حذرت دراسة جديدة من أن "تسرب مليون برميل يضمن كارثة بيئية وإنسانية إقليمية"، كما سيتم ضمان تدمير صحة وسبل عيش ملايين الأشخاص الذين يعيشون في البلدان على طول ساحل البحر الأحمر. الهواء الذي يتنفسونه، والغذاء الذي يحصدونه في البحر، وتحلية مياههم كلها في خطر فوري.

ووفقًا للدراسة التي نشرها موقع "ساينس أليرت"، ستضمن التيارات المحلية توزيع النفط على الشعاب المرجانية التي تغطي ما يقرب من 4000 كيلومتر من ساحل البحر الأحمر.

يعد خليج العقبة، الذي يقع في أقصى شمال البحر الأحمر، موطنًا لواحد من أكثر النظم البيئية للشعاب المرجانية بدائية في العالم، وقد أثبت المرجان أنه مقاوم بشكل ملحوظ لارتفاع درجات الحرارة وتحمض المحيطات. يمكن أن يؤدي تسرب بهذا الحجم إلى التراجع.

بعد وضع نموذج لتوزيع تسرب نفطي من البحر الأحمر لمدة 30 يومًا في كل من ظروف الشتاء والصيف، يحذر الباحثون الآن من أننا نضيع وقتًا ثمينًا. يقولون إن الصافر في مراحله النهائية من الاضمحلال، ونحن نقترب من أسوأ موسم لانسكاب النفط. 

في شهر مايو من هذا العام، قال مسؤولون في المملكة العربية السعودية إنهم عثروا على " بقعة نفطية " بالقرب من السفينة، التي تقع مباشرة في ممر الشحن بالبحر الأحمر.

في حين لم يتم التحقق من هذه التقارير، إذا استمرت السفينة في الاضمحلال بمثل هذا المعدل في الشتاء ، فقد يكون ذلك كارثيًا.

كتب المؤلفون: "يتضح من التحليل أنه في الشتاء سيمتد تشتت الزيت شمالًا وإلى وسط البحر الأحمر مقارنةً بالانسكاب الذي يتشتت خلال الصيف"، لذلك، يجب اتخاذ الإجراءات قبل فصل الشتاء، حيث يضمن الانسكاب في فصل الشتاء أن النفط سينتشر شمالًا وسيظل محاصرًا لفترة أطول داخل البحر الأحمر.

النبأ السار هو أن قوات المتمردين وافقت أخيرًا على السماح للأمم المتحدة بتفتيش الناقلة وإصلاحها، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. النبأ السيئ هو أن هذه الخدمة قد تأخرت حتى يناير - إذا حدثت على الإطلاق.

في المرة الأخيرة التي وافقت فيها قوات المتمردين على السماح للأمم المتحدة بخدمة الناقلة في صيف 2019 ، غيروا رأيهم في الليلة السابقة.

"حان الوقت الآن لمنع حدوث دمار محتمل لمياه المنطقة وسبل عيش وصحة ملايين الأشخاص الذين يعيشون في ستة بلدان على طول ساحل البحر الأحمر" ، كما تقول الباحثة في مجال الشعاب المرجانية كارين كلاينهاوس من جامعة ستوني بروك في نيويورك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تهدد الملاحة الدولية| حكومة اليمن توجه اتهامات خطيرة لميليشيا الحوثي بشأن خزان صافر

اكتشاف جبل عملاق من الشعب المرجانية بأستراليا

الاتحاد الأوروبي يحذر من حدوث كارثة بسبب موقع خزان صافر

الاتحاد الأوروبي يحذر من وضع خزان صافر النفطي قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن

كارثة فى البحر الأحمر.. رئيس البرلمان العربي يحذر من خزان صافر وتعنت ميليشيا الحوثي

انفجار في ناقلة نفط قبالة السواحل السعودية

ترشيحاتنا

صور الرئيس السيسي ومحمد بن زايد تزين مجمع التحرير بالقاهرة.. شاهد

أسرع من كورونا.. استشاري بالملكية البريطانية يفجر مفاجأة عن الفيروس الجديد

كيف عوضت التعليم طلاب المدارس عن استمرار إغلاق"السناتر" هذا العام؟ تفاصيل

الموافقة على لائحة مجلس الشيوخ وإحالتها لرئيس الجمهورية

طرائف الايجيبشن ليج .. الأهلي وغزل المحلة وجهًا لوجه بدون مدربين بسبب كورونا

هل كتابة الذهب في قائمة الزواج يعد شرطا.. أمين الفتوى يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة حديثة: 1 من كل 10 أشخاص مصاب بـ كورونا

عشبة تعالج معظم أمراض العصر.. اكتشفها

الأنيقة المظلومة.. الوجه الآخر لـ رانيا يوسف الفنانة الموهوبة