بحضور سعد الزنط.. جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة حول الوعى وبناء الشخصية المصرية.. صور

نظمت كلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، ندوة بعنوان "الوعي وبناء الشخصية المصرية"، حاضر فيها مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال الدكتور سعد الزنط وذلك بقاعة السيمنار بالكلية، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة.





جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورعبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور نجلاء إبراهيم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد زينة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.





ورحب الدكتور عبدالحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية بالحضور وقال إنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء الندوة ، مشيرةً إلى التزام الجميع بالإجراءات والوقائية تنفيذًا لخطة إدارة الجامعة موجها الشكر والتقدير لإدارة الجامعة على دعمها المستمر للكلية.





وأشار الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن برامج إدارة الجامعة تهدف من خلال تنظيم الندوات التثقيفية إلى استرجاع القيم المميزة الشخصية وترسيخ الهوية الوطنية وبناء شخصية الطلاب فكريًا ورياضيًا وثقافيًا وفنيًا كما تهدف إدارة الجامعة إلى تنمية المواهب واكساب الخبرات واعداد جبل قادر من شبابها علي مواجهة الشائعات بوعي .





وتناول مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال الدكتور سعد الزنط فى محاضرته لطلاب الجامعة العديد من الملفات والقضايا التى تتعرض لها البلاد مصطلحات ومفاهيم أساسية في واقع الأمن القومي وأثره في بناء الشخصية المصرية و أهمية فهم شبابنا وإطلاعهم على أهم الملفات ذات الصلة بالأمن القومي الآن مطمئنا الجميع أن هذه الملفات تدار بحكمة و قوة و دبلوماسية على أعلى مستوى كما تحدث عن ملف التعليم فى مصر، موضحا أن هذا العصر هو عصر التكنولوجيا التى لابد أن نصل بالتعليم المصرى إلى هذه النقطة.





أوضح مدير مركز الدراسات الاسترتيجيه مفهوم الأمن القومي ومستقبله في ظل التحول الرقمي وكيفية تأمين عقول الشباب من أي معلومات خارجية، مضيفة أن مصر أصبحت قادرة على حماية حدودها داخليًا وخارجيًا من خلال تسليح جيشها بأحدث الأسلحة، ثم ألفى الضوء على المشروعات الكبرى، معبرًا عن سعادته بالشباب الواعي المثقف وقدرته على التحاور في مختلف الموضوعات.





وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، بأن مصر تخوض معارك عديدة على جبهات متفرقة، منها معركة مكافحة الإرهاب ومعركة التنمية الشاملة التى تبنى مصر فيها مستقبل شبابها حتى تكون دولة قوية حديثة تأخذ مكانتها اللائقة بها بين الدول والشعوب كافة وهناك معركة الوعى والفكر وبناء الشخصية المصرية الواعية المدركة للتحديات الكبيرة التى تمر بها البلاد .





وأكد رئيس الجامعة أن هذه الندوات تأتي في إطار تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية والدور الوطني للجامعة؛ لتعريف الطلاب وتعزيز ثقافة الوعي بقضايا الوطن كما تهدف إلى غرس قيم الوطنية والحس الوطني والانتماء لدى الطلاب وتأكيد الهوية الوطنية المصرية وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة، محذرًا من المؤامرات وحروب الجيل الرابع والخامس، وضرورة مواجهتها بنشر الثقافة والوعي الوطني.





وشدد على دور الجامعة في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات من خلال استضافة الشخصيات والرموز الوطنية في الندوات المختلفة طبقا خطة الموسم الثقافي في الكليات مع إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.



