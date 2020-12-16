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محافظات

محافظ القاهرة: تقديم الدعم وتوفير الخدمات لقضاة مصر

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:50 م
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
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عبدالعزيز جمال
وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بروتوكولي تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس الدولة وبين محافظة القاهرة ومجلس الدولة.

وذلك للمعاونة في النهوض بالخدمات المقدمة لقضاة مجلس الدولة بحضور  المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس والمستشار سمير البهى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة وعدد من قضاة المجلس.

وأكد محافظ القاهرة ان توقيع البروتوكولين يأتي في إطار خطة الدولة لدعم الشباب وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب وتقديم الخدمات المتميزة والدعم الكامل للأنشطة التي يقوم بها شباب قضاة مجلس الدولة في ناديهم.

كما أكد المحافظ أن تقديم الدعم وتوفير الخدمات لقضاة مصر وخاصة قضاة مجلس الدولة يأتي على قمة أولويات المحافظة وفي إطار توثيق أواصر التعاون مع مجلس الدولة أحد صروح العدالة المصرية.

مشيرا إلى أن المحافظة تبذل كافة الجهود لتطوير الخدمات بشكل يتناسب مع العصر واحتياجات قضاة مجلس الدولة.

محافظ القاهرة: تقديم الدعم وتوفير الخدمات لقضاة مصر
محافظ القاهرة: تقديم الدعم وتوفير الخدمات لقضاة مصر
محافظ القاهرة: تقديم الدعم وتوفير الخدمات لقضاة مصر
محافظ القاهرة: تقديم الدعم وتوفير الخدمات لقضاة مصر
محافظ القاهرة: تقديم الدعم وتوفير الخدمات لقضاة مصر
محافظ القاهرة: تقديم الدعم وتوفير الخدمات لقضاة مصر
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