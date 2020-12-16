بإنتاجية 1.5 مليون رغيف.. السودان يفتتح مجمع وادي النيل لصناعة الخبز بمشاركة مصرية

افتتح وزير التجارة والصناعة مدني عباس يصحبه وزير التموين والتجارة الخارجية المصري علي المصيلحي صباح اليوم مجمع وادي النيل للخبز بإنتاجية يومية قصوى تبلغ مليونا ونصف المليون رغيف .









‏وشارك في الافتتاح كل من وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المُكلّفة هبة محمد علي، ومدير عام المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبدالمجيد، ووالي ولاية الخرطوم أيمن نمر خالد وفق ما ذكر بيان وزارة التجارة والصناعة السودانية .









‏وأكد وزير التجارة مدني عباس في تصريح صحفي على أهمية زيارة نظيره المصري في هذا التوقيت والبلاد تخطو خطوات جادة في إطار التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.









‏وأبان أن الزيارة ستشهد عددا من الأنشطة بما يؤسس لعلاقة تعاون مثمر بين البلدين، مشيرا الى قضايا عدة تتناولها المباحثات بين الجانبين، مبينًا أن هناك اهتمامًا بالمسائل المتعلقة بتوفير السلع الاساسية وهي واحدة من الأجندة المشتركة التي سيتم الاتفاق حولها بين البلدين.









وأفاد بأنه على مستوى القوانين وايجاد الأجهزة فقد انشأت الوزارة جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين في سبيل توفير السلع الأساسية، مشيرًا إلى سعيهم للاستفادة من التجربة الرائدة للأشقاء في مجال التموين وتوفير السلع الأساسية بالإضافة لتوفير دورات تدريبية في مجال توزيع السلع الاستهلاكية والتعاون المشترك في التموين والتجارة الداخلية حيث يشمل التعاون التدريب والمنح الدراسية والربط الكهربائي.









ومن جانبه بين وزير التموين والتجارة الخارجية المصري علي المصيلحي أن مشروع مخبز وادي النيل يُعد بداية لمشروعات اقتصادية سيشهدها التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة.









جدير بالذكر أن الوزير المصري وصل السودان أمس في زيارة تمتد ليومين.









وأشار المصيلحي في حفل افتتاح مخبز وادي النيل لصناعة الخبز الي أن توسعة التعاون الاقتصادي بين البلدين ستشمل قطاع السكر إضافة إلى قطاعات أخرى. وقام كل من وزير التجارة والصناعة مدني عباس ووزيرة المالية والتخطيط المكلفة هبة محمد علي بتكريم الوزير المصري.







