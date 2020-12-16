ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عامكم الـ50 سيتحلى بالنمو والازدهار.. رسالة من نتنياهو إلى ملك البحرين

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:59 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعث برسالة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي.

وقالت الوكالة إن نتنياهو بعث لعاهل البحرين رسالة تهنئة بمناسبة  العيد الوطني الـ 49 للمملكة، الموافق يوم الـسادس عشر من شهر ديسمبر كل عام.

وقال نتنياهو في تغريدة عبر تويتر:"اليوم الأربعاء: "أهنئ مملكة البحرين بمناسبة حلول يومها الوطني الـ 49".

وأضاف:"لا شك أن عامكم الـ 50 سيتحلى بالنمو والازدهار كما لا شك في أن العلاقات بين البلدين ستؤدي إلى تحقيق مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة".

ويأتي ذلك عقب توقيع البحرين اتفاقية "إبراهيم" لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني رفقة دولة الإمارات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

4 برقيات من البرلمان العربي لسلطنة عمان والمغرب.. ماذا جاء فيهم

هجوم حاد على إسرائيل.. روحاني يبعث رسالة إلى المجتمع الدولي

رسالة عاجلة من وزير الخارجية البحريني لنظيره السوداني

ملك البحرين يشكر إسرائيل: ندعم السلام لاستقرار المنطقة

احتفالا باليوم الوطني.. قادة الإمارات يبعثون برقيات تهنئة لـ ملك البحرين

رسالة من نتنياهو إلى ملك البحرين

ترشيحاتنا

الإمارات تحتفل بممثلة إسرائيلية وتضع صورتها على برج خليفة

وظائف خالية.. لو قاعد في البيت ومش لاقي شغل.. 2796 فرصة عمل برواتب تصل لـ4500 جنيه | تفاصيل

بأسعار رمزية.. برلماني يزف بشرى بشأن قيمة علاج كورونا

تحذير عاجل من الأمم المتحدة بشأن سوريا

نانسي عجرم تغازل ابنتها "ليا" في صورة جديدة.. شاهد

خطر الموت.. مسكنات تسبب جلطات دماغية ونوبات قلبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة تعالج معظم أمراض العصر.. اكتشفها

الأنيقة المظلومة.. الوجه الآخر لـ رانيا يوسف الفنانة الموهوبة

آخر تحديث لأسعار هيونداي Hyundai اليوم في مصر .. صور