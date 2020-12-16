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أخبار البلد

رباعي فالوت.. مؤسسة مجدي يعقوب والشكاوى الحكومية يتدخلان لإنقاذ حياة الطفل رمضان

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:26 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، للاستغاثة التي تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل فريق العمل بالمنظومة، والتي ناشد خلالها والد الطفل "رمضان. م" الجهات الحكومية بالتدخل لعلاج نجله البالغ من العمر سبعة أشهر فقط، والذي يعاني من مرض في القلب باسم "رباعي فالوت" منذ ولادته، بما جعله بحاجة للخضوع لجراحة عاجلة لإنقاذ حياته.


وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه فور رصد الاستغاثة تم التواصل مع الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، حيث قام بالتنسيق مع مؤسسة "مجدي يعقوب" للقلب، لإنهاء إجراءات نقل الطفل إليها، وذلك اعتمادًا على التقرير الطبي الحديث للحالة، والذي تم اعداده بواسطة الطبيب المعالج للطفل بمستشفى إسنا التخصصي، التى تم حجزه بها بصفة مؤقتة لحين التنسيق لنقله لتلقى الرعاية الطبية المناسبة، حيث أوصى التقرير بضرورة إخضاع الطفل لجراحة قلب مفتوح بصفة عاجلة.


وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه تم التنسيق مع الدكتور محمود خضر، مدير مستشفى اسنا التخصصي، وتكليف أحد الأطباء بالمستشفى بمصاحبة الحالة خلال نقلها إلي مؤسسة "مجدي يعقوب" للقلب، حتى التسكين داخلها، للاطمئنان على صحة الطفل، كما تم الاتصال بالدكتور خالد يوسف، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الأقصر لتوفير سيارة إسعاف مُجهزة لنقل الحالة، وعلى الفور تم تحريك سيارة إسعاف مناسبة لإتمام نقل الطفل.
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