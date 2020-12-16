شاهد.. شاب يسير على عجلة الموت الدوارة ذات الارتفاع الشاهق

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو لعجلة الموت الدوارة التي تعمل علي ارتفاع شاهق ويتم عمل قفزات من عليها تخطف الأنفاس .
وأضاف الفيديو أن الشاب ايفان ذو 28 عاما ماهر بالتوازن علي عجلة الموت ويعمل في السيرك منذ 8 أعوام .
وأوضح الفيديو أن عجلة الموت عبارة عن قطعتين علي شكل دائري وتقومان بالدوران المستمر وخلال هذا الدوران يقوم أحد المحترفين بألعاب والسير عليها وهي تقوم بالدوران .
وتابع الفيديو أن عجلة الموت يقوم أحد الأفراد بالسير عليها وهي تدور ويجب أن يكون تركيزه عالياً حتى لا يحدث خطأ يؤدي في النهاية إلي موته .