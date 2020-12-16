شاهد.. شاب يسير على عجلة الموت الدوارة ذات الارتفاع الشاهق

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو لعجلة الموت الدوارة التي تعمل علي ارتفاع شاهق ويتم عمل قفزات من عليها تخطف الأنفاس





وأضاف الفيديو أن الشاب ايفان ذو 28 عاما ماهر بالتوازن علي عجلة الموت ويعمل في السيرك منذ 8 أعوام . أعوام





وأوضح الفيديو أن عجلة الموت عبارة عن قطعتين علي شكل دائري وتقومان بالدوران المستمر وخلال هذا الدوران يقوم أحد المحترفين بألعاب والسير عليها وهي تقوم بالدوران .



