أول تعليق من الرئيس الجزائري على سقوط طائرة عسكرية

قدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه للضحايا في حادث سقوط طائرة مروحية اليوم بأحد ولايات شمال الجزائر، وقال: بلغني بمزيد من الحزن والأسى خبر استشهاد الضابطين المفقودين، الوافي محمد الأمين، وخروسة نورالدين، إثر تحطم مروحية القوات البحرية”.





وعبر رئيس الجمهورية عبر تويتر عن مواساته ووقوفه في هذه الفاجعة إلى جانب أسر الشهداء، وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي.





يشار إلى وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أعلنت، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن استشهاد 3 ضباط، في حادث سقوط مروحية بحث وإنقاذ عسكرية.





وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، يتعلق الأمر بالمقدم خروسة نور الدين، والمقدم الوافي محمد الأمين، والملازم الأول بوزايدة نورالدين.





و استشهد 3 ضباط، على إثر سقوط مروحية البحث والإنقاذ العسكرية من نوع (MS-25 Merlin) التابعة لقيادة القوات البحرية.





وسقطت الطائرة المروحية، أثناء قيام طاقمها بمهمة، صباح اليوم الأربعاء في حدود الساعة 11:25، بعرض البحر في مدينة بوهارون، بولاية تيبازة.





وكان المكلف بالإعلام للحماية المدنية بتيبازة الجزائرية ، رابح بن دوحة، أكد ان عملية البحث عن ضحايا سقوط طائرة مروحية بتيبازة تتم منذ اللحظة الاولي بسقوط الطائرة.





وذكر بن دوحة في تصريح خاص لصحيفة “النهار” الجزائرية ان مدير الحماية المدنية بتيبازة، الرائد كواس ابراهيم، أصدر قراراً بتشكيل مركز قيادة تحت اشراف رئيس الوحدة الرئيسية للحماية المدنية.





وألمح إلى أنه تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية، من اجل تعزيز عمليات البحث عن المفقودين في البحر مبينا أنه تم تسخير 9 زوارق، مدعمين بـ 20 غطاسا من حماية مدنية، بالإضافة إلى 4 سيارات اسعاف، وشاحنتي اطفاء.





وأشار إلي أنه تم الدعم من طرف مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة بأربع غطاسين للحماية المدنية بجانب التدعيم من طرف مديرية الحماية المدنية لولاية الشلف بزورق نصف صلب، و8 غطاسين، وضابط غطاس.



