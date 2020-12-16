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تعليم

قافلة "جسور الخير 10" التابعة لجامعة المنصورة تواصل فعالياتها بمحافظة أسيوط لليوم الثالث

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:10 م
فعاليات قافلة جامعة
فعاليات قافلة جامعة المنصورة
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همت الحسينى
واصلت قافلة جامعة المنصورة جسور الخير (10) فعالياتها بمحافظة أسيوط لليوم الثالث حيث توجهت اليوم الأربعاء إلى قرية الأقادمة بمركز أبو تيج محافظة أسيوط، وذلك لتقديم خدماتها للقرى الأكثر فقرًا واحتياجا بالتعاون مع جامعة أسيوط.

من جانبها أعربت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن سعادتها لمشاركتها جامعة المنصورة في تخفيف العبء عن الأهالي، مشيدة بالجهود المبذولة من المُشاركين في القافلة سواء من جامعة المنصورة أو جامعة أسيوط في مختلف المجالات الطبية، البيطرية، الزراعية، الرياضية، الاجتماعية، والفنية، حيث شهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من الأهالي خلال الثلاث أيام الأولى للقافلة بمحافظة أسيوط.

وصرحت الدكتورة إيمان أحمد أبو الفضل  المدير الفني بالقافلة بأنه تم توقيع الكشف الطبي على 627 حالة في مختلف التخصصات الطبية المشاركة بالقافلة، بالإضافة لتحويل 117 حالة للمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة ومستشفى جامعة أسيوط، مشيرة إلى أن جميع الأدوية يتم صرفها بالمجان للمرضى من الصيدلية الخاصة بالقافلة تحقيقًا لرؤية ورسالة الجامعة وإيمانًا بأهمية المُشاركة المُجتمعية. وتخفيفًا عن كاهل الأهالي.

وأسفرت جهود القافلة البيطرية المرافقة لقافلة جسور الخير (10) عن توقيع الفحص التناسلي والكشف على الحيوانات المريضة، وأعلن الدكتور عوض حسن  أستاذ الجراحة والتخدير والآشعة المساعد بكلية الطب البيطري عن توقيع الكشف على أكثر من ١٠٠ رأس ماشية و٥٠ من الأغنام والماعز و٥٠ من الخيول والحمير إضافة لإجراء 8 عمليات جراحية، وفحص أكثر من ٢٠ حالة تعاني من العرج في الخيول، وفحص ٣٠ حالة من الماشية والخيول بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى صرف العلاج لجميع الحيوانات المريضة بالمجان من الصيدلية البيطرية بالقافلة وكذلك تقديم التوعية والارشادات اللازمة للمربيين بهذه القرية.

وساهمت القافلة الزراعية بدورها في تقديم النصح والتوجيه والإرشاد ومناقشة عدد من المشاكل التي تواجه المزارعين بالقرية مع طرح الحلول المناسبة لها، كما تم مناقشة كيفية توفير الأسمدة المعدنية باستعمال بدائل أخرىـ بالإضافة إلى تنظيم ندوة توعوية حول سلامة وتلوث الغذاء.

كما قام ممثلي مركز رعاية وتنمية الطفولة المُشارك بالقافلة باللعب مع الأطفال المتواجدين بالوحدة الصحية وتوزيع الحلوى والهدايا عليهم، بالإضافة إلى تقديم فقرات ترفيهية والرسم على الوجه.
قافلة "جسور الخير 10" التابعة لجامعة المنصورة تواصل فعالياتها بمحافظة أسيوط لليوم الثالث
قافلة "جسور الخير 10" التابعة لجامعة المنصورة تواصل فعالياتها بمحافظة أسيوط لليوم الثالث
قافلة "جسور الخير 10" التابعة لجامعة المنصورة تواصل فعالياتها بمحافظة أسيوط لليوم الثالث
قافلة "جسور الخير 10" التابعة لجامعة المنصورة تواصل فعالياتها بمحافظة أسيوط لليوم الثالث
قافلة "جسور الخير 10" التابعة لجامعة المنصورة تواصل فعالياتها بمحافظة أسيوط لليوم الثالث
قافلة "جسور الخير 10" التابعة لجامعة المنصورة تواصل فعالياتها بمحافظة أسيوط لليوم الثالث
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