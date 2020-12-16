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تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة لرفع المستوى العلمي والإكلينيكي للأطباء

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:14 م
بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة، بهدف رفع المستوى العلمي والإكلينيكي وصقل مهارات الأطباء.

جاء ذلك، بحضور الدكتور عاصم العيسوي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي إبراهيم، وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد إبراهيم أبو سعاد، أستاذ جراحة الأورام ومنسق عام المبادرة بجامعة الفيوم.

وصرح رئيس الجامعة، أن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصري، وذلك بهدف رفع المستوى العلمي والإكلينيكي وصقل مهارات الأطباء والاستفادة من الإمكانيات التعليمية غير المحدودة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم في الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الثدي من خلال حملة تنظمها الجامعة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بداخل الجامعة وعدد من الأماكن الأخرى بالمحافظة.


وأضاف شديد أن جامعة الفيوم ستقدم برنامجا تدريبيا شاملا لأطباء وحدات الرعاية الأساسية بهدف إكسابهم خبرة الفحص الإكلينيكي الأمثل للمرضى المشتبه في إصابتهم بسرطان الثدي، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس بعدد من التخصصات المختلفة في عقد ندوات علمية وورش عمل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في مجالات تشخيص وعلاج ومتابعة مرضى سرطان الثدي، كما ستقوم أقسام علاج الأورام والجراحة والأشعة التشخيصية بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى المكتشفين خلال الحملة.

وأشار إلى أن مدة البروتوكول عامان وستقدم وزارة الصحة الدعم اللوجستي المطلوب لإنجاح التدريب بالإضافة إلى توثيق عملية التدريب وتسجيلها.
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة لرفع المستوى العلمي والإكلينيكي للأطباء
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة لرفع المستوى العلمي والإكلينيكي للأطباء
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة لرفع المستوى العلمي والإكلينيكي للأطباء
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة لرفع المستوى العلمي والإكلينيكي للأطباء
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة لرفع المستوى العلمي والإكلينيكي للأطباء
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