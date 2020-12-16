محافظ القليوبية ومساعد وزيرة الصحة يتفقدان الوحدة الصحية بميت راضي فى بنها

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الوحدة الصحية بميت راضي التابعة لمركز ومدينة بنها لمتابعة الخدمات المقدمة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقوف علي جاهزيتها لإستقبال المرضي في ظل الإستعدادات والإجراءات التي تتخدذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا يرافقه الدكتورة هناء سرور مساعدة وزيرة الصحة للرعاية الأساسية والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة.









واكد المحافظ على انتظام تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على الوحدة وتواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والالتزام بالنوبتجيات الصباحية ، مشددًا على ضرورة الوصول إلى رعاية صحية شاملة ومستمرة ومتكاملة وخدمة صحية ذات جودة عالية للفرد والأسرة.

وتفقد المحافظ ومساعدة الوزيرة أقسام الوحدة والصيدلية وتم التأكد من توافر جميع الأدوية اللازمة ووجود ادوية لبروتوكول علاج فيروس كرونا للمخالطين والحالات الإيجابية سواء من الكبار أو الأطفال ، كما تفقدا الإستقبال وإستمع المحافظ من مدير الوحدة الصحية لشرح مفصل لكيفية إستقبال الحالات والتعامل معها وتحويل الي المستشفي في حالة احتياجها كما تفقد المحافظ عيادة الاسنان وغرفه الكشف والسونار.





ووجه محافظ القليوبية العاملين بالوحدة من الأطباء وطاقم التمريض بحسن معاملة المرضى والمترددين على الوحدة مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.



