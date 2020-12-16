مفاجأة..الكاف يمنع عمل 21 مدربًا في الكونفدرالية وأبطال إفريقيا

أكد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، اليوم الأربعاء، حرمان 21 مدربًا من قيادة فرقهم خلال بطولتى دورى الأبطال والكونفدرالية فى الموسم الحالى.





وأوضح الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، أن القرار يأتى فى ظل عدم حصول مدربى 21 فريقًا على الرخصة "A" من الاتحاد، ما يعنى عدم استيفاء شروط التواجد فى مباريات النسخة الحالية من البطولات القارية.





وامتنع الكاف عن الكشف عن أسماء مدربى الفرق خلال الفترة الحالية، واكتفى بالتأكيد على أن من بينهم مدربون أفارقة، وأوروبيون، وبرازيليون.





وحقق النادي الأهلي بطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

جاء ذلك بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، الذي تولى المهمة منذ شهرين تقريبا لينجح في حصد بطولة الدورى المصري وبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى تمتلك طابعا خاصا في صدور جماهير "التالتة شمال".

وعاندت الجميلة السمراء خزائن بطولات النادي الأهلي طوال الفترة الماضية، حيث وصل الأحمر إلى النهائي مرتين عامي 2017 و2018 وفشل في تحقيق اللقب التاسع.

وكان آخر تتويج للنادي الأهلي بالبطولة الأفريقية عام 2013، حيث حقق الفوز على منافسه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.