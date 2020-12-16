الموافقة على لائحة مجلس الشيوخ وإحالتها لرئيس الجمهورية

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنه تم الانتهاء من اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ وتم الموافقة عليها فى جلسة عامة، وتم إحالتها لرئيس الجمهورية لـ اعتمادها.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى أنه بعد ذلك ستعود لـ مجلس النواب للتصديق عليها و يكون ذلك فى الفصل التشريعى القادم وليس الحالي.
ولفتت إلى أن عمل مجلس الشيوخ مستمر حتى التصديق على اللائحة، مؤكدة أن تجهيز اللجان يتم الآن وأشارت إلى أن جودة التشريع ستكون لـ صالح الحياة التشريعية.
أسدل الستار منذ أيام على الاستحقاق الدستورى الأهم فى الحياة التشريعية فى مصر وهو انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الأول، الاثنين، النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، لكى يتم إغلاق صفحة انتخابات مجلس النواب ومن قبلها انتخابات مجلس الشيوخ.
ونجحت الدولة المصرية فى إجراء هذه الإنتخابات على الرغم من ظروف جائحة كورونا التى تجتاح العالم كله، إلا أن الحكومة أثبتت بجدارة أنها قادرة على تخطى أى أزمة فى ظل إدارة العملية الانتخابية بأمان والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
انتخابات مجلس الشيوخ
وبعد الانتهاء من ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، أصبح لدينا 17 حزبا سياسيا ممثلا داخل "مجلس الشيوخ" الغرفة الثانية المعاونة لمجلس النواب، وحصل حزب مستقبل وطن على نصيب الأسد من مقاعد مجلس الشيوخ.
وفيما يلى عدد مقاعد الأحزاب داخل مجلس الشيوخ:
1- حزب مستقبل وطن يمثل بمجلس الشيوخ بـ149
2- حزب الشعب الجمهوري يمثل بـ 17 مقعدا
3-حزب حماة الوطن يمثل بـ 11 مقعدا
4- حزب الوفد يمثل بـ10 مقاعد.
5-حزب التجمع يمثل بـ 4 مقاعد
6- حزب مصر الحديثة ممثل بـ4 مقاعد
7- حزب المؤتمر ممثل بـ4 مقاعد
8- حزب الإصلاح والتنمية بـ3 مقاعد
9- حزب المصري الديمقراطي بـ3 مقاعد
10- حزب الحركة الوطنية ممثل بمقعدين
11- حزب الحرية بمقعد واحد
12- حزب الإصلاح والنهضة ممثل بمقعد
13- حزب إرادة جيل ممثل بمقعد واحد
14- حزب السادات الديمقراطي ممثل بمقعد واحد.
15- حزب العدل ممثل بمقعد واحد
16- حزب الجمهوري ممثل بمقعد واحد
17- حزب النور ممثل بمقعدين.
انتخابات مجلس الشيوخ أثبتت بما لا يدع مجال للشك أن التجربة الحزبية فى مصر بدأت تستعيد عافيتها، بعد توحد الأحزاب السياسية داخل أكبر تحالف انتخابى ممثل فى "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والذى استطاع حزب مستقبل وطن أن يقود هذا التحالف بجدارة، الأمر الذى ساهم فى وجود 17 حزبا سياسيا ممثلا داخل البرلمان.