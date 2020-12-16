الموافقة على لائحة مجلس الشيوخ وإحالتها لرئيس الجمهورية

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنه تم الانتهاء من اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ وتم الموافقة عليها فى جلسة عامة، وتم إحالتها لرئيس الجمهورية لـ اعتمادها.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى أنه بعد ذلك ستعود لـ مجلس النواب للتصديق عليها و يكون ذلك فى الفصل التشريعى القادم وليس الحالي.





ولفتت إلى أن عمل مجلس الشيوخ مستمر حتى التصديق على اللائحة، مؤكدة أن تجهيز اللجان يتم الآن وأشارت إلى أن جودة التشريع ستكون لـ صالح الحياة التشريعية.