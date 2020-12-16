كواليس القبض على ضابط سابق عُثر على 5 أسلحة في عقار يمتلكه بالعجوزة

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات القاء القبض على ضابط بالمعاش بحوزته كمية من الأسلحة والذخيرة داخل عقار يمتلكه بالعجوزة.





أشارت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث إلي أن قوة من تنفيذ الأحكام توجهت لعقار بمنطقة العجوزة لتنفيذ حكم قضائي لصالح أحد البنوك بتسليمه العقار من مالكه الحالي، وأضافت التحريات أن مالك العقار ضابط سابق بالمعاش وقام بشراء العقار منذ عام ونصف العام ووقع بينه وبين أحد البنوك نزاع على ملكية العقار وأقام البنك ضده دعوى وأصدرت المحكمة حكمها لصالحه.





وتبين ان العقار يحتوي في طابقيه الأول والثاني على مطعم مغلق كمان ان مقر الشركة التي يمتلكها مغلقة.





وأضافت التحريات برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد هاني شعراوي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة أنه اثناء تنفيذ قوات الأمن بتسليم العقار للبنك تم تفتيشه فعثر على بندقية آلية وبندقية خرطوش، وطبنجتين، ورشاش، وأجهزة لاسلكي، و3 قطع سلاح أبيض، وذخيرة.





تبين هروب المتهم من العقار ونجحت قوة أمنية من تحديد مكان اختفائه داخل كمبوند بأكتوبر، وتمكنت من ضبطه من خلال عدة أكمنة ثابتة ومتحركة.



