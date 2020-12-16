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فن

المخرج وسام المدني عن أحمد كمال: قامة كبيرة ووضع بصمة في "خان تيولا"

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:03 م
صدى البلد
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شروق إبراهيم
أشاد وسام المدني مخرج فيلم" خان تيولا"، بالفنان القدير أحمد كمال، وشخصية الشر التي يقدمها خلال الأحداث الدرامية بالعمل. 

وقال المدني، في تصريحات صحفية: " أحمد كمال من الأساتذة المحترمين، وفنان متعاون جدا، وتشرفت بالعمل معه، لأنه قامة كبيرة في عالم السينما، ومفيش أي دور عمله فعليا، إلا ووضع فيه بصمة". 

وتابع مخرج خان تيولا: "كمال.. عامل دور مختلف عليه جدا، ويمثل الشر في الفيلم، وهي الفكرة التي تدور حولها (خان تيولا) ، واستطاع بأبسط المعطيات تقديم شخصية تعيش في وجدان الجمهور، وصناع السينما على مر السنين". 

وأضاف: "ارتبط الجمهور بالفنان أحمد كمال في الفيلم ب" لازمة الصفارة" التي أصبح جمهور السينما ومن يشاهد العمل يرددها، واستطاع أن يخترق وجدان الجمهور الذي لا يراه كثيرا  في الأحداث، ولكن بمجرد سماع صفارته، تكون إنذار شؤم على الخان، وتصبح مصدر رهبة وخوف لنزلاء الفندق". 

تعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات، حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

فيلم"خان تيولا" من تأليف وإخراج وسام المدني، وبطولة نضال الشافعي، وفاء عامر، ومحمود البزاوي، وأحمد كمال، وعلي الشجيري، ومحمد عبدالواحد، وراندا البحيري، وعبير منير، وزهرة الحروفي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة.
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