أبو العينين يهنئ سيراميكا كليوباترا على صدارة الدوري: فخور بالأداء الرائع.. وسنواصل الدعم للمنافسة على البطولات

هنأ النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، نادي سيراميكا كليوباترا على تحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري العام واعتلاء صدارة جدول الترتيب.









وقال أبو العينين من خلال منشور له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «فخور بـ نادي سيراميكا كليوباترا بعد تحقيق العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، واعتلاء صدارة ترتيب الدوري الممتاز بالفوز الثاني على التوالي بنتيجة ( 3/ 1 ) على فريق البنك الأهلي».









وتابع: «تهنئة لـ اللاعبين والجهاز الفني والإداري على الأداء الرائع والظهور المشرف، ونجدد الالتزام تجاه الفريق بالدعم والمساندة للمنافسة على البطولات وحصد الألقاب».







