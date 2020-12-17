برلمانية: الدولة أدارت الموجة الأولى من كورونا بامتياز وفقا لإجراءات مدروسة

قالت النائبة هيام حلاوة عضو لجنة السياحة بمجلس النواب ، أن القرارات التى اتخذتها الحكومة اليوم لمواجة جائحة كورونا هي قرارات مدروسة وتستهدف اولا مصلحة المواطنين والحفاظ على حياتهم بالاضافة إلى استمرار العمل فى ظل الاجراءات الوقائية.





وأضافت عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكومة تعمل على وضع خططها، وفقًا لبيانات دقيقة وخطوات مدروسة، وهذا يؤكد أن هناك مؤسسات قادرة على التعامل مع الأزمات التى تواجه المواطنين، وأن الدوله أدارت الموجه الاولي لجائحة كورنا بإمتياز، وتحملت كثيرا من أجل حماية المواطنين.





وأشارت حلاوة إلى أن توجّهات المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بتطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، لمنع الكثافات يؤكد أن الحكومة تتابع الازمة لحظة بلحظة، وتريد الحفاظ على صحة المواطنين ومصالحهم فى ذات الوقت، وبالتالي لا بد من تسير الأعمال اليومية للحكومة والمواطنين فى ظل الاجراءات الاحترازية التى تفرضها الدوله المصرية .





وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.





وفضلت الحكومة استمرار الأوضاع كما هي عليه، فيما يخص عدم إصدار أية قرارات تخص الإغلاق للحياة العامة تخوفا من كورونا، وجاءت ابرز القرارات الصادرة عن الاجتماع كالتالي:





- تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات.





- وضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس كورونا، وإعلانها، والمعايير المتبعة.





- استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء.





- حظر تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة.





- التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.





- التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات.





- دراسة إصدار قرارات يجري بمقتضاها تحصيل الغرامة فوريًا من المخالفين.





- تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.





- اعتماد قرار إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر.