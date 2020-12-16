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فيديو عن نظرية المؤامرة.. هل تم اختراع فيروس كورونا للسيطرة على اقتصاد العالم؟

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:56 م
مؤامرة فيروس كورونا
مؤامرة فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
عرضت قناة العربية فيديو يؤكد علي ان نظرية المؤامرة او كما يطلق عليها إعادة الضبط الشامل إنها نظرية لا أساس لها حيث ان هذه النظرية تزعم أن مجموعة من زعماء العالم حاكوا فكرة تفشي وباء فيروس كورونا للسيطرة علي اقتصاد العالم .

وأضاف الفيديو أن جذور النظرية تعود الي خطة فعلية بعنوان "إعادة الضبط الشامل " والتي كان قد وضعها المنتدى الاقتصادي السنوي العالمي لمساعدة البلدان علي التعافي اقتصاديا من فيروس كورونا .

واوضح الفيديو أن مؤيدي نظرية المؤامرة فسروا خطة المنتدي بأنها "شريرة" حيث ان فكرة المؤامرة برزت بعد فيديو لرئيس وزراء كندا في اجتماع أممي يقول فيه "الوباء وفر فرصة لإعادة الضبط".

وتابع الفيديو أن هذا هو ما أثار مزاعم إضافية بأن مجموعة من قادة العالم يستخدمون وباء فيروس كورونا لتحقيق أهداف سياسية .
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