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محافظات

بنت مصرية.. جهاد تجوب محافظات شمال الصعيد لبيع الشعرية البلدي.. شاهد

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
الفتاة
الفتاة
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محمد عبدالحليم
قصة كفاح ونجاح تسطرها فتاة "فيومية" تجوب محافظات شمال الصعيد "الفيوم وبني سويف والمنيا"، تصنع وتبيع المعجنات، خاصة الشعرية البلدي والكسكسي، في المصالح الحكومية والمكاتب الإدارية في تلك المحافظات.


إنها البنت المصرية الجدعة بنت محافظة الفيوم، جهاد محمد عويس، 25 سنة، والحاصلة على معهد تمريض صانعة وبائعة الشعرية البلدي والكسكسي، والتي تمارس الرياضة والإنشاد الديني وتجوب المحافظات بزيها المعهود "الترينج والكوتشي".


وتحظى "جهاد" بقدر عال من الجمال والهدوء والأسلوب الراقي في التعامل ومبدأها "الشغل مش عيب"، لم تقل أنا خريجة تمريض، لم تقل "افرض زمايلي شافوني هاودي وشي منهم فين"، لم تركن إلى أسرتها أو تستسلم أو تطلب العون من أحد، أو تمد يدها، ورغم جمالها وخفة ظلها ومواهبها المتعدد، حيث كانت تمارس رياضة الكونغفو والرياضات العنيفة، إلا أنها أيضا لها صوت عذب وحنجرة قوية ساعدتها على ممارسة الإنشاد الديني والتحاقها بفرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة الفيوم، فهي متعددة المواهب، كل ذلك لم يجعلها تستسلم أو تحرج من النزول للشارع "بالكوتشي والترينج"  وتبيع الشعرية البلدي، هي طاقة أمل، وحقيقة ماثلة لكل شاب وفتاة منتظرين العمل الحكومي.


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بملامح طبيعية وابتسامة صافية، تدخل عليك جهاد مكتبك وتعرض عليك شراء الشعرية البلدي، متسائلة بصوت هادي ورقيق: "عايز شعرية يا عمو؟".


جهاد بنت مصرية جدعة شاطرة لا تخجل من العمل وتساعد نفسها وتساعد أهلها، نزلت للعمل وهي في سن العاشرة من عمرها إلى الآن، وتحملت الفتاة العشرينية على عاتقها حمل نفسها ومصاريف دراستها بل وتساعد أسرتها على أعباء الحياة.


وبالرغم من تفشي فيروس كورونا في البلاد والذي أجبر الكثيرين بالتزام المنزل، إلا أن الفتاة تحدت الأوضاع وأخذت بالأسباب والتزمت بالإجراءات الوقاية واستمرت في عملها لبيع الكسكسي والشعرية البلدي في محافظات شمال الصعيد الثلاث المنيا وبني سويف والفيوم بقراهم ومراكزهم. 


لم تحلم الفتاة مبكرا كباقي الفتيات بالفستان الأبيض والزواج وفتى الأحلام، لكنها تحلم بوجود مقر دائم لها في الفيوم.


وطالبت محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري بتوفير كشك لها في وسط المدينة لبيع منتجاتها التي تصنعها بنفسها في منزلها، كما أنها تحلم  بوظيفة تدر لها دخلا ثابتا تعيش منه.


"صدى البلد" التقى جهاد محمد في بني سويف والتي قالت: "أجوب الثلاث محافظات دون كلل أو ملل".


ومن ضمن المواقف الطريفة التي صادفتها في عملها وأثناء وجودها في محافظة المنيا وتحديدا بديوان عام المحافظة قالت جهاد: "صعدت لأعلى إلى أن وصلت لأحد الأدوار ومشيت ناحية أحد الأبواب فطرقت الباب فم يرد علي أحد، فدفعته ودخلت فإذا به مكتب المحافظ شخصيا، ولم يقابلني بجفاء بل رحب بي وسألني عن نفسي وشجعني وطلب مني بيع كل ما معي له، وبالفعل حدث ذلك، وكان في منتهى الكرم معي، وفي وداعي قال لي: ربنا معاكي يا بنتي".


وتضيف: "أدرس حاليا علم النفس الذي أعشقه والذي ساعدني كثيرا في معرفة الأشخاص الذين أتعامل معهم بمجرد النظر إليهم، كما أنه ساعدني بجانب مدرسة الحياة والتجارب اليومية التي أمر بها".
بنت مصرية.. جهاد تجوب محافظات شمال الصعيد لبيع الشعرية البلدي.. شاهد
بنت مصرية.. جهاد تجوب محافظات شمال الصعيد لبيع الشعرية البلدي.. شاهد
بنت مصرية.. جهاد تجوب محافظات شمال الصعيد لبيع الشعرية البلدي.. شاهد
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