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طريقة عمل سلطة نسواز من المطبخ المغربي.. خطوة بخطوة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
سلطة نسواز
سلطة نسواز
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نهى هجرس
تعد المقبلات والسلطات من أهم الأكلات لدى العديد من الأشخاص، ويهتم كثير من الأشخاص بأن يبدأ الطعام بها والاستمتاع بالوصفات اللذيذة والمختلفة.

ولذلك نقدم لكم طريقة عمل سلطة النسواز المغربية للشيف زينب مصطفى بخطوات بسيطة.

مقادير سلطة نسواز
150 جرام حبوب الذرة 
150 جرام بسلة مسلوقة 
150 جرام فاصوليا خضراء مسلوقة 
حبة بطاطس كبيرة مسلوقة  مكعبات
2 حبة جزر مسلوقة  مقطعة مكعبات
2 حبة طماطم مكعبات 
2 حبة خيار 
2 حبة بنجر مسلوق  مكعبات
100 جرام زيتون أسود  مخلي دواير
15 ملعقة كبيرة مايونيز 
خل 
ملح 
فلفل 
زيت زيتون 
خس للتزيين 

طريقة تحضير سلطة نسواز
لعمل الصوص

* يخلط المايونيز مع زيت الزيتون والملح والفلفل والكزبرة

* يخلط كل نوع خضار مع المايونيز على حدة وتشكل السلطة حسب الرغبة

* نبدأ بالبنجر بخلطه مع المايونيز ثم وضعه في صنية مبطنة بالنايلون

* يضاف الجزر إلى المايونيز ويرص في الصنية

* تضاف البسلة مع المايونيز ثم الخضار ونكرر هذه الخطوة مع كل الخضار

* تقدم السلطة


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طريقة عمل سلطة نسواز من المطبخ المغربي.. خطوة بخطوة

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