طريقة عمل سلطة نسواز من المطبخ المغربي.. خطوة بخطوة

تعد المقبلات والسلطات من أهم الأكلات لدى العديد من الأشخاص، ويهتم كثير من الأشخاص بأن يبدأ الطعام بها والاستمتاع بالوصفات اللذيذة والمختلفة.
ولذلك نقدم لكم طريقة عمل سلطة النسواز المغربية للشيف زينب مصطفى بخطوات بسيطة.
مقادير سلطة نسواز
150 جرام حبوب الذرة
150 جرام بسلة مسلوقة
150 جرام فاصوليا خضراء مسلوقة
حبة بطاطس كبيرة مسلوقة مكعبات
2 حبة جزر مسلوقة مقطعة مكعبات
2 حبة طماطم مكعبات
2 حبة خيار
2 حبة بنجر مسلوق مكعبات
100 جرام زيتون أسود مخلي دواير
15 ملعقة كبيرة مايونيز
خل
ملح
فلفل
زيت زيتون
خس للتزيين
طريقة تحضير سلطة نسواز
لعمل الصوص
* يخلط المايونيز مع زيت الزيتون والملح والفلفل والكزبرة
* يخلط كل نوع خضار مع المايونيز على حدة وتشكل السلطة حسب الرغبة
* نبدأ بالبنجر بخلطه مع المايونيز ثم وضعه في صنية مبطنة بالنايلون
* يضاف الجزر إلى المايونيز ويرص في الصنية
* تضاف البسلة مع المايونيز ثم الخضار ونكرر هذه الخطوة مع كل الخضار
* تقدم السلطة
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