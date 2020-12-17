طريقة عمل سلطة نسواز من المطبخ المغربي.. خطوة بخطوة

تعد المقبلات و السلطات من أهم الأكلات لدى العديد من الأشخاص، ويهتم كثير من الأشخاص بأن يبدأ الطعام بها والاستمتاع بالوصفات اللذيذة والمختلفة.





ولذلك نقدم لكم طريقة عمل سلطة النسواز المغربية للشيف زينب مصطفى بخطوات بسيطة.





مقادير سلطة نسواز

150 جرام حبوب الذرة

150 جرام بسلة مسلوقة

150 جرام فاصوليا خضراء مسلوقة

حبة بطاطس كبيرة مسلوقة مكعبات

2 حبة جزر مسلوقة مقطعة مكعبات

2 حبة طماطم مكعبات

2 حبة خيار

2 حبة بنجر مسلوق مكعبات

100 جرام زيتون أسود مخلي دواير

15 ملعقة كبيرة مايونيز

خل

ملح

فلفل

زيت زيتون

خس للتزيين





طريقة تحضير سلطة نسواز

لعمل الصوص





* يخلط المايونيز مع زيت الزيتون والملح والفلفل والكزبرة





* يخلط كل نوع خضار مع المايونيز على حدة وتشكل السلطة حسب الرغبة





* نبدأ بالبنجر بخلطه مع المايونيز ثم وضعه في صنية مبطنة بالنايلون





* يضاف الجزر إلى المايونيز ويرص في الصنية





* تضاف البسلة مع المايونيز ثم الخضار ونكرر هذه الخطوة مع كل الخضار





* تقدم السلطة







