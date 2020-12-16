هيثم شعبان: قرأت فكر محمد يوسف مبكرا.. ولسه معملناش حاجة

أكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن فريقه لم يقدم شيئا بعد، مشيرا إلى أنه كان يعلم كيف يفكر محمد يوسف مدرب نادي البنك الأهلي.









وحقق نادي سيراميكا كليوباترا فوزه الثاني في الدوري، بالانتصار على نادي البنك الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.









وقال هيثم شعبان في تصريحات عقب المباراة لقناة "اون تايم سبورتس: "حصلنا على 3 نقاط مهمة أمام فريق محترم، وكنت أعلم كيف يفكر محمد يوسف لأنني تشرفت بالعمل معه سابقًا".









وأتم تصريحاته: "أشكر اللاعبين كلهم على أدائهم الرجولي، ولسه معملناش حاجة، لعبنا فقط مباراتين ، وحصلنا على نقاطهما، وسنستعد لمباراة بيراميدز من الغد".







