تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الطفلة شروق تحظى برعاية خاصة

أكدت محافظة بني سويف تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص علاج الطفلة شروق.





وقالت المحافظة انه فور صدور توجيهات الرئيس قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالتواصل مع رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن لنقلها للمستشفى الجامعي لتوافر استشاري القلب بالمستشفى .





و تم نقل الطفلة للمستشفى، برفقة فريق مختص من المحافظة على رأسه وكيل وزارة الصحة ومديرة نجدة الطفل ، والذين تم تكليفهم بالتواجد مع الحالة حتى إجراء كافة الفحوصات فور وصولها للمستشفى .





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وقامت لجنة استشارية من الأساتذة المتخصصين في قلب الأطفال من قسم القلب والأوعية الدموية، وقسم جراحة القلب والصدر مكونة من أحد عشر طبيبًا متخصصًا، لفحص الحالة واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات طبية وفحوصات شاملة ، حيث أبغلت المحافظ من خلال تقرير شامل عن الحالة بأنه بعد الكشف على الطفلة ، تبين أن الطفلة لا تحتاج لأي تدخلات جراحية أو طبية أو تركيب أجهزة ، حيث أنها تعاني من ثقبين بين البطينين أحدهما أٌغلق بشكل تلقائي والثاني صغير لم يؤثر على الحالة العامة للقلب، وأنه غير مؤثر على حالتها الصحية فكان القرار هو المتابعة نظرًا للاحتمالية بنسبة كبيرة أن يغلق الثقب بمرور الوقت مثل الثقب الأول، وتم توضيح الموقف لوالدها وأهلها .





و حرص محافظ بني سويف، على زيارة الطفلة بالمستشفى الجامعي، وذلك للاطمئنان على حالتها الصحية والتأكد من توافر كافة أوجه الرعاية والدعم للطفلة ، وقام المحافظ بتسليم هدية للطفلة نيابة عن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،لإدخال السرور على قلبها ودعما وتشجيعا لها ، ناقلا لها سؤال الرئيس عنها ، واطمئنان سيادته على حالتها الصحية ، ودعواته لها بالشفاء العاجل، وأن يُطمئن عليها أسرتها.





ويتابع المحافظ حالة الطفلة يوميا من خلال عميد كلية الطب ومدير المستشفى ووكيل وزارة الصحة الذي قد كلفه المحافظ بالتواصل الدائم والتنسيق مع إدارة مستشفى جامعة بني سويف للمتابعة المستمرة للوضع الصحي للطفلة والتواصل مع أسرتها والعمل على توفير كافة سبل الرعاية والاهتمام لهم .

من جانبه

واكدت مستشفى بني سويف الجامعي، أنه تم استقبال حالة الطفلة شروق مصطفى محمد البالغة من العمر ستة سنوات، يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم والعلاج على نفقة الدولة.

وعلي الفور كلف الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بتشكيل لجنة استشارية من الأساتذة المتخصصين في قلب الأطفال من قسم القلب والأوعية الدموية، وقسم جراحة القلب والصدر مكون من إحدى عشر طبيبًا متخصصًا، لفحص الحالة واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات طبية وعمل أشعات وفحوصات مختلفة باستخدام الأجهزة المختصة، وأمر بتوفير كافة سبل الراحة للطفلة ولأسرتها.





وانتهت اللجنة الطبية المتخصصة، بعد الكشف الطبي الدقيق ومراجعة الفحوصات، أن الطفلة تعاني من ثقبين بين البطينين أحدهما أٌغلق بشكل تلقائي والثاني صغير لم يؤثر على الحالة العامة للقلب، ولا يحتاج لأي تدخلات جراحية أو طبية أو تركيب أجهزة وأنه غير مؤثر على حالتها الصحية فكان القرار هو المتابعة نظرًا للاحتمالية بنسبة كبيرة أن يغلق الثقب بمرور الوقت مثل الثقب الأول، وتم توضيح الموقف لوالدها وأهلها.





وخلال فترة تواجدها بالمستشفى كان هناك متابعة على مدار الساعة، وتم الفحص الطبي عدة مرات ولم تحتاج الطفلة أدوية بل احتاجت لأشعة وتم عملها كلها داخل المستشفى.





وبناء على الفحص أوصت اللجنة بمتابعة الحالة عن طريق الفحص الإكلينيكي والموجات الصوتية على القلب كل ستة أشهر، مع علاج الأنيميا، واستخدام المضادات الحيوية عند كل تدخل جراحي للحماية من التهاب الغشاء المبطن للقلب.





والرأي الطبي دائمًا يقيس الفوائد والمخاطر من إجراء التدخل سواء جراحي أو عن طريق القسطرة أو المتابعة حتى لا يتعرض المريض لخطورة. ولا يعقل تجاهل الحالة، وخلال الفترة الماضية قامت المستشفى بإجراء أكثر من 1300 حالة ثقب في القلب وأكثر من 2000 حالة قسطرة. وطبقًا لرأي المتخصصين إذا كان هناك داع للتدخل الجراحي كانت سيتم إجراء العملية.



